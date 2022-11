Esto es lo que sabemos de la próxima película de El señor de los anillos: ‘The War of the Rohirrim’

Con la serie Los anillos del poder finalizada, la comunidad amante del mundo de Tolkien ha quedado mayormente decepcionada. Pero no por ello, se han calmado los deseos de ver más adaptaciones de la Tierra Media. La herencia audiovisual de Peter Jackson, con su titánica trilogía, sigue teniendo tantos fieles que volver a ver plasmada la mitología del escritor es casi una necesidad. Por suerte, sabemos que se está confeccionando la próxima película animada del Señor de los Anillos, llamada The War of the Rohirrim. Te contamos, de momento, todo lo que sabemos de ella:

Sinopsis

Del mismo modo que en la serie de Amazon Prime Video, The War of Rohirrim contará una historia años atrás de los acontecimientos relacionados con Frodo y compañía. Sin embargo, no será un viaje otrora tan longevo. Esta cinta tendrá lugar 183 años antes de que se forjase la Comunidad del Anillo.

Según la sinopsis oficial, la historia explora los acontecimientos no revelados del Abismo de Helm (mucho antes de la gran batalla que vivimos en los cines) y de su fundador Helm Hammerhand, el Rey de Rohan. El espectáculo por tanto, tendrá lugar sobre la segunda edad. Helm y su pueblo se ven obligados a hacer una valiente última resistencia en la fortaleza de Cuernavilla (más tarde conocida como el Abismo de Helm), después de que Lord Wulf, empeñado en vengarse de la muerte de su padre, lance un ataque sorpresa. Liderando esa resistencia contra el líder despiadado tendremos a Hera, la propia hija del Rey Helm.

Reparto y equipo

Al ser una cinta de animación, el reparto se llena de potentes voces que dan vida a los personajes creados y diseñados bajo la supervisión de su director, Kenji Kamiyama. El cineasta es un experimentado realizador de anime que lleva trabajando 20 años en la industria. Profesionalmente ha estado muy vinculado a la franquicia de Ghost in the Shell y diversas historias de ciencia ficción. También ha participado en el universo de Star Wars, con Visions, la serie de cortos animados disponibles en Disney +. El guion ha sido adaptado por Jeffrey Addiss y Will Matthews y estas son las voces que han sido confirmadas:

Brian Cox (Succesion) será Helm Hammerhand, mientras que Luke Pasqualino interpretará al villano Wulf. Gaia Wise es la encargada de asimilar el rol de Hela y Shaun Dooley Será Freca. Pero sin duda, lo más llamativo del casting es que Miranda Otto recuperará su personaje de Eowyn, por lo que presumiblemente la legendaria historia estará narrada por la hija de Theoden, el líder de Rohan en las películas de Jackson.

Fecha de estreno y tráiler

Desgraciadamente, The War of the Rohirrim todavía se está realizando. Los procesos de animación son lentos y costosos, por lo que los plazos son muy diferentes a los de un largometraje convencional. Se espera que vea la luz el 15 de diciembre de 2023, por lo que todavía tendremos que esperar un año para volver a la Tierra Media y un poco menos para un hipotético primer tráiler.