Este nuevo thriller de Charlize Theron conquistará Netflix en el mes de abril: una historia de supervivencia que arrasará en la plataforma

Dentro de aproximadamente un mes, el nuevo thriller de Charlize Theron aterrizará en Netflix. Nos referimos a Depredador dominante (Apex en su título original), un largometraje en el que la actriz sudafricana volverá a demostrar por qué a sus 50 años es una de mejores estrellas del cine de acción de su generación. Pero por supuesto, no estará sola. En el elenco secundario le acompañan otros dos intérpretes de renombre como Taron Egerton y Eric Bana, los cuales también han tenido ya sus propias producciones virales dentro de la «gran N roja». Ahora, el terminal acaba de lanzar el tráiler de la cinta y visto este primer avance, nadie puede dudar de que el proyecto será una de las apuestas audiovisuales más vistas del catálogo de la compañía en 2026.

Dirigida por Baltasar Kormákur, responsable de 2 Guns (2013) y Everest (2015), Depredador dominante nos pondrá en la piel de una aventurera que ve cómo su sueño de adentrarse en la naturaleza australiana se vuelve una absoluta pesadilla. El guion de este thriller corre a cargo de Jeremy Robbins (The Purge 2) y Charlize Theron, quien aparte de ser la protagonista, produce junto a varios colaboradores habituales de los despachos de Netflix. No es ni mucho menos, la primera ocasión en la que el estudio y la ganadora del premio de la Academia colaboran. Theron ha estado en proyectos de la major californiana como La escuela del bien y del mal (2022) y las dos entregas de La vieja guardia. Además ejerció como productora en la miniserie documental, Entre llamas: la hija perdida (2024).

El nuevo thriller de Charlize Theron en Netflix

Sobrevivir es solo el principio. Charlize Theron se enfrenta a la naturaleza australiana y a un enemigo que no conoce la piedad. ‘Depredador dominante’ llega el 24 de abril. pic.twitter.com/8QPNITlXlS — Netflix España (@NetflixES) March 25, 2026

La sinopsis oficial de depredador dominante es la siguiente: «Sasha, una mujer intrépida y amante de las aventuras que trata de superar un profundo duelo, decide adentrarse en la naturaleza australiana para tratar de encontrar paz interior enfrentándose a sus propios límites. Pero lo que parecía una expedición extrema en un río y montañas salvajes pronto se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir cuando descubre que un peligroso y despiadado asesino la acecha tras haberla elegido como presa en un implacable juego del gato y el ratón».

Egerton ya sabe lo que es brillar en la marca dirigida por Ted Sarandos y Greg Peters. El actor británico protagonizó Equipaje de mano en 2024, la cual es actualmente con 172 millones de visualizaciones, el tercer largometraje más visto de la historia de Netflix. Por su parte, Bana protagonizó para el servicio de streaming la aplaudida y viral miniserie, Indomable (2025). En el casting secundario están Bessie Holland, Zachary Garred y Caitlun Stasey.

El adelanto nos muestra cómo el personaje de Egerton, al que nunca hemos visto en este enfermizo y despiadado registro, persigue sin descanso a la protagonista por toda la selva. La cinta promete un constante recorrido de acción y tensión bajo la simple y adictiva premisa de este juego de caza humano.

¿Cuándo se estrena?

Depredador dominante llegará al catálogo de Netflix el próximo 24 de abril. Un mes en el que la plataforma también estrenará la segunda temporada de Bronca, la serie de El fuego de la venganza y el spin-off animado de Stranger Things, Relatos del 85.