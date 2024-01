Está traumatizando a todo el mundo: esta es la película con la que te vas a tener que salir del cine

El Festival de Sundance está de aniversario y hace poco, repasaron su lista personal de los mejores títulos de la historia que habían pasado por este certamen de cine independiente. La sorpresa, la suelen dar esos nuevos y prometedores cineastas que estrenan sus óperas primas, pero en esta edición, fuera de concurso, la nota la ha dado Steven Soderbergh. Según el impacto que están causando sus primeros pases, su nueva película será una de esas con la que te vas a tener que salir del cine.

El filme en cuestión se llama Presence y supone una rara avis en la filmografía del cineasta, ya que nunca lo habíamos visto erigiendo una historia de terror. Sundance fue además, el escenario donde la figura del estadounidense cobró vital importancia, al estrenar en 1989, Sexo, mentiras y cintas de video. Una propuesta que impulsó su carrera y que lo convirtió en el narrador que conocemos hoy en día. Un referente en la industria hollywoodiense que ha filmados películas tan diferentes como geniales, en sus respectivos campos y géneros. Ocean’s eleven, Traffic u Erin Brokovich son sólo algunos ejemplos de su increíble carrera de más de 30 años en la profesión. Ahora, se cierra una especie de círculo proyectando Presence en el circuito que lo vio nacer como cineasta.

Según informa Variety, la cinta tiene algunas de las secuencias más tensas del cine reciente, obligando a que muchos espectadores se tengan que salir del cine. Una de las fuentes del medio aseguro que “no podía aguantar tanto estrés a estas horas de la noche”. Pero ¿de qué trata Presence? y ¿cuándo podremos verla en España?

‘Presence’: Sinopsis y reparto

El argumento que ofreció en su momento el equipo de Soderbergh es tan escueto como inquietante: “Una familia se muda a una casa de las afueras y acaba estando convencida de que no están solos”. Por el momento, el proyecto de Presence no tiene distribuidora y no cuándo podrá verse ni siquiera si llegará a los cines o directamente, aterrizará directamente en alguna plataforma de streaming.

El reparto tiene dos principales estrellas; Lucy Liu y Julia Fox. Liu es una de las figuras interpretativas femeninas más reconocibles de la década de los 90, con presencia en numerosos blockbusters de Hollywood y también, en otros títulos de culto como las dos entregas de Kill Bill o El profesor. Fox se dio a conocer recientemente gracias a Diamantes en bruto, pero ya colaboró con Soderbergh en Sin movimientos bruscos. El elenco secundario se completa con Chris Sullivan, West Mulholland, Callina Liang y Eddy Madam.

La crítica se ha rendido a ‘Presence’

El hecho de que varias personas hayan tenido que salir del cine en Sundance, de seguro que tiene que ver con la buena mano del director tras las cámaras, pero nadie como el guionista David Koepp ha sabido escribir toda una serie de escenas y secuencias llenas de tensión. Prueba de ello es precisamente Kimi, su última colaboración con Soderbergh.

La crítica internacional se ha mostrado muy entusiasta con esta vuelta de tuerca al trabajo del ganador del Oscar. Hasta el punto que algunos la consideran una de las mejores películas del realizador en mucho tiempo. “Soderbergh nunca ha encontrado un género que no quisiera deconstruir, desmenuzar o saquear en busca de algún experimento estético; es uno de los pocos a los que se podría imaginar con una bata de laboratorio cuando dirige”, asegura el crítico David Fear de la Rolling Stone. Como viene siendo habitual en su carrera, el cineasta también ocupa el puesto de director de fotografía en Presence.

Soderbergh: Una carrera llena de éxitos

Steven Soderbergh es una figura clave dentro de la industria cinematográfica norteamericana. A sus órdenes han actuado figuras como Julia Roberts, Benicio del Toro, Meryl Streep, Adam Driver, Channing Tatum, George Clooney o Brad Pitt. No obstante, la Academia sólo le ha tenido en cuenta en dos ocasiones. Traffic, con la que ganó su estatuilla y las nominaciones a mejor Dirección por Erin Brockovich y a Mejor guion original por Sexo, mentiras y cintas de video.

En la pequeña pantalla, también ha cosechado ficciones reconocidas como la reciente Círculo cerrado para HBO, Mosaic o The Knick.