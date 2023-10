Está en el top 10 de lo más visto de Netflix: el thriller de más de dos horas que tienes que ver

El auge de las plataformas de streaming ha mejorado el siempre recurrente plan de “mantita y peli” que siempre es un auténtico match con el fin de semana. Un contenido inabarcable entre series y películas con el que no siempre es fácil acertar, siendo bastante habitual pasar mucho tiempo navegando entre catálogos. Por eso, hoy traemos una cinta que está en el top 10 de lo más visto en Netflix. Hablamos de Sospechoso X, el nuevo fenómeno hindú que ha causado sensación entre los suscriptores del servicio de streaming fundado por Red Hastings y Marc Randolph.

No es de extrañar que lo relacionado con Bollywood esté de moda, después de que el pasado año RRR fuera una de las producciones más vistas a nivel global en el campo del vídeo bajo demanda. La propuesta de S.S. Rajamouli llegó incluso a tener su reconocimiento la gala de los Oscar, alzándose con la estatuilla de Mejor canción. Sospechoso X no tiene las expectativas de su homóloga compatriota, pero no por ello no deja de ser un thriller que ha mantenido a millones de suscriptores pegados a la pantalla durante sus 2 horas y cuarto de duración.

‘Sospechoso X’: lo más visto en Netflix

Esta película presente entre el top de lo más visto en Netflix basa su trama en una novela nipona llamada The Devoción of Suspect X, que forma parte de una serie de novelas literarias que recibe el nombre de Detective Galileo. Publicada hace casi dos décadas, el material original tenía la ubicación de su historia contextualizada en Japón. Sin embargo, el filme traslada la historia a la India. El autor es Keigo Higashino, uno de los escritores más adaptados del cine oriental que lleva apareciendo en los créditos de largometrajes desde finales de los 90.

Acostumbrada a generar fenómenos virales en países de todo el mundo, Netflix en su expansión, lleva años intentando crear toda una red de proyectos financiando parte del tejido audiovisual de los países, como es el caso también de España. Aunque esto aquí tiene trampa, ya que las marcas de streaming están obligadas por ley a destinar una parte de su financiación a producir contenido original de nuestro territorio.

‘Sospechoso X’: Sinopsis, reparto y tráiler

La sinopsis oficial es breve pero no deja indiferente a nadie: “Una madre soltera y su hija comenten un crimen y un vecino las ayuda a encubrirlo en medio de una investigación policial”. Sospechoso X está dirigida por Sujoy Geos, un cineasta de dilatada experiencia que ya ha trabajado para el servicio de streaming con la miniserie de Televisión, Typewriter. También estrenó el pasado 29 de junio, Cuatro historias de deseo 2.

Karena Kapoor, Jaideep Ahlawat y Vijay Varma protagonizan el reparto principal. Sospechoso X está disponible en Netflix desde el pasado 21 de septiembre.