Esta es la película en la que Channing Tatum suplicó la muerte de su personaje

Channing Tatum es un actor muy querido por la comunidad cinéfila, sobre todo, por la capacidad que tiene de reírse de sí mismo. Algo presente tanto en la franquicia de Magic Mike como en su delirante cameo en Juerga Hasta el fin. Sin embargo y aun habiendo sido una estrella reconocida por las comedias románticas, Tatum ha llegado a trabajar para cineastas de la talla de Quentin Tarantino (Los odiosos ocho) o Steven Soderbergh (Efectos secundarios). Desde que no pudo interpretar a Gambito en la franquicia de Marvel, el de Alabama ha ido escogiendo con mucho más cuidado sus papeles. Aunque eso no quita para que Tatum no se arrepienta de haber participado en cierta franquicia, por la que llegó a suplicar la muerte de su personaje.

Hablamos de la saga G.I. Joe La popular franquicia sobre los reconocidos juguetes de acción no sólo no le apasiona al público (sus dos entregas mantienen un 5,7 de nota en IMDB), sino que llegan a aburrir hasta al propio actor de La ciudad perdida. El tema salió en un curioso juego/entrevista para Vanity Fair en el que el intérprete se ponía a prueba con un supuesto detector de mentiras. Por supuesto, salió el tema de sus peores trabajos y cómo no, la saga salió en la conversación. “La primera secuela la pasé siete veces, pero tenían una opción sobre mí y yo tenía que hacer la película”, se sinceraba tranquilamente Tatum, que instantes después se quedó bien a gusto rajando de la calidad tanto de G.I. Joe como de G.I. Joe: La venganza: “Mira, seré honesto. Joder, odio esa película. Odio esa película. Me empujaron a hacer esa película. Desde Coach Carter, me contrataron para un acuerdo de tres películas…te dan el contrato y dicen ‘tres películas, aquí tienes’ y como actor, estás como ‘Oh, Dios mío, eso suena increíble’. El tiempo pasa y obtienes el trabajo de tus sueños que quieres hacer y el estudio llama y dicen ‘Oye, tenemos una película para ti, te la vamos a enviar’. Te la envían y es ‘G.I. Joe’”.

Además, Tatum también reconoció que pidió que matasen a su personaje en los primeros 10 minutos de la secuela de 2013. El pasado 2022, la saga tuvo un spin-off reboot llamado Snake Eyes protagonizado por Henry Golding. En 2023, Channing Tatum protagonizará el debut como directora de Zoë Kravitz, Pussy Island y Magic Mike’s Last Dance.