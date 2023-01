La esperada serie ‘El quinto día’ se estrenará en Movistar Plus+

Una de las noticias de enero es que la esperada serie de suspense El quinto día (The Swarm) estará disponible en la plataforma de streaming Movistar Plus+, aunque todavía no se ha confirmado la fecha de estreno. Este thriller cuenta con 8 intensos episodios y es uno de los proyectos televisivos europeos más ambiciosos de esta temporada.

Una serie creada y producida por Frank Doelger, ganador de varios premios Emmy y productor ejecutivo de la serie fantástica Juego de Tronos. El quinto día está basada en el bestseller homónimo internacional de Frank Schätzing que ha sido publicado en todo el mundo y traducido a 27 idiomas. Una novela de ciencia ficción que fue publicada por primera vez en Alemania y Austria en 2004 y en poco tiempo se convirtió en todo un éxito de ventas..

El quinto día se preestrenará en la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín e inaugurará la sección Berlinale Series el domingo 19 de febrero. La serie ha sido dirigida por Barbara Eder (Bárbaros), Luke Watson (Britannia, Ripper Street) y Philipp Stölzl (El médico) y el guion es de Steven Lally, Marissa Lestrade, Chris Lunt y Michael A. Walker. Una de las apuestas de Movistar Plus+ para este año.

¿De qué trata El quinto día?

Un grupo de científicos descubre que están ocurriendo una serie de sucesos extraños en el fondo del mar. El profesor de biología marina Sigur Johanson descubre un gusano de hielo desestabilizador que amenaza la plataforma continental y desencadena tsunamis. La bióloga molecular Cécile Roche está luchando contra las bacterias mortales que envenenan el agua potable y el investigador de ballenas Leon Anawak intenta explicar por qué los mamíferos marinos más grandes muestran un comportamiento inusualmente peligroso, atacando agresivamente a los barcos.

La serie de suspense cuenta como el destino del planeta queda en manos de este pequeño grupo de científicos ante la complicada situación. La humanidad está luchando contra un organismo marino inteligente que se está rebelando para garantizar la supervivencia de su entorno. Este organismo marino contrataca cuando el tratamiento imprudente de los océanos amenaza su hábitat natural.

Los científicos deciden unirse y tripular una embarcación de ingeniería tecnológicamente avanzada para rastrear a ese organismo inteligente sumergiéndose en las profundidades del Océano Ártico.

El reparto de El quinto día

La serie está protagonizada por Alexander Karim (The Lawyer, Tyrant), Cécile de France (The New Pope, Las ilusiones perdidas) y Leonie Benesch (La vuelta al mundo en 80 días, Babylon Berlin, The Crown). También en el reparto están los actores Joshua Odjick (Unsettled, Wildhood), Barbara Sukowa (12 monos), Krista Kosonen (Los visitantes, Blade Runner 2049), Takuya Kimura (Vengo con la lluvia) y Oliver Masucci (Dark).