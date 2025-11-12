La duración de ‘Avatar 3’ revelada: será la película más larga de la franquicia

En la actualidad, el debate sobre cómo la duración de las películas ha crecido exponencialmente en los últimos años no es nuevo. La llegada del mercado doméstico y el paso del VHS al DVD, funcionaron como la chispa de una mecha que con el impacto del streaming ha aumentado todavía más el metraje tanto de las piezas autorales como de los blockbusters comerciales de la meca del cine. Ahora, el último ejemplo de esta tendencia llega de la mano de la duración de Avatar 3. El regreso a Pandora será más prolongado en el tiempo que sus dos antecesoras, marcando un hito para una franquicia que cada vez desdibuja más, los límites de la palabra ambición.

3 horas y 15 minutos. Ese es el tiempo que James Cameron necesita para sumergirnos de nuevo en las aventuras de Jack Sully y su numerosa familia, la cual se nos presentó en la secuela del pasado 2022. La noticia en cambio, no nos pilla por sorpresa, pues el cineasta canadiense ya avisó de la longitud de esta tercera parte. Continuación que por las palabras del dos veces ganador del premio de la Academia y por lo visto en los primeros adelantos, tendrá un cambio de tono y de protagonista. La duración de Avatar 3 representará una historia mucho más oscura, entre otras cosas por la irrupción del clan de las Cenizas. Una tribu que, a diferencia de los Na’vi presentados anteriormente, no tendrá ningún reparo en utilizar la violencia para lograr sus objetivos. Aunque ello les lleve a enfrentarse contra su propia especie.

Titulada oficialmente Avatar: Fuego y ceniza, el reparto de la producción de Disney volverá a contar con Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang en los papeles protagonistas. Mientras que como principal novedad tendremos a Oona Chaplin encarnando a la principal antagonista y líder del pueblo de la Ceniza, Varang.

La duración de ‘Avatar 3’: una historia inagotable

La primera cinta duró 3 horas, mientras que la secuela prolongó el tiempo de exhibición hasta las 3 horas y 12 minutos. Ahora, la duración de Avatar 3 sigue esa senda de crecimiento que de seguro crecerá (o al menos igualará) para las siguientes Avatar 4 y Avatar 5. Eso sí, antes de abordar el seguimiento de su oda naturalista de ciencia ficción, Cameron dirigirá la adaptación de Last Train From Hiroshima, el libro homónimo de Charles Pellegrino que cuenta la historia real de un japonés que sobrevivió a las dos explosiones nucleares de Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

This world is much deeper than you imagine. Watch the brand-new trailer for Avatar: Fire and Ash and experience it in theatres December 19th. Also, don’t miss Avatar: The Way of Water back on the big screen in 3D for one week only, starting October 3rd. pic.twitter.com/nB5nOcrQMx — Avatar (@officialavatar) September 25, 2025

Avatar es la película más taquillera de la historia, con una recaudación en el box office mundial de 2.923 millones de dólares. Avatar: El sentido del agua ocupa la tercer plaza en el ranking, acumulando otros meritorios 2.320 millones de dólares. Con un presupuesto de 250 millones, Avatar: Fuego y ceniza precisará al menos de 500 millones en su afán recaudatorio para no ofrecer pérdidas al estudio de la casa del ratón. ¿Volverá a ser un fenómeno comercial o pro primera vez la franquicia no superará la barrera de los 1.000 millones de dólares?

¿Cuándo llega a los cines?

Avatar: Fuego y ceniza llegará a los cines de todo el mundo el próximo 19 de diciembre, siendo el único blockbuster de un mes que no tendrá demasiados estrenos. Libre de la competencia más comercial hasta un enero que traerá algunos de los proyectos favoritos de los Oscar. Desde Hamnet a Marty Supreme.