‘Dune 2’ se retrasa a 2024 por la huelga de actores en Hollywood

Tenía que llegar en algún momento, debido a la tensión que existe actualmente en la industria de Hollywood. Desde hace ya casi tres meses, los sindicatos del SAG-AFTRA están en una huelga general contra la Alianza de Productores estadounidenses, lo que ha llevado a varios retrasos en el calendario de estrenos y en algunos casos, incluso la cancelación de proyectos tan interesantes como la serie que Apple TV + preparaba de la cinta Metrópolis. Lejos de estar cerca de un acuerdo, las negociaciones están en un punto muerto entre las major, las cuales entienden que el negocio ha cambiado para siempre y los actores, que exigen una equiparación de sueldos y un regulación sobre la I.A. Este parón, no sólo implica que los profesionales de la actuación no ejerzan su actividad en los rodajes. Además, no pueden promocionar ningún proyecto de forma presencia ni por redes sociales y por supuesto, tampoco conceden entrevistas. Situación que complica en gran medida el calendario de estrenos y que ha llevado a que hace escasas horas supiésemos que Dune 2 se retrasaba hasta 2024.

La compañía Warner Bros. ha anunciado el retraso de varios proyectos, entre ellos la segunda parte de la epopeya de ciencia ficción de Denis Villeneuve. A pesar de que la secuela tiene un presupuesto menos holgado, la reconquista de Arrakis por parte de Paul Atreides sigue siendo una superproducción de 122 millones de presupuesto, que no se puede permitir una proyección en cines sin que algunas de sus principales estrellas como Timothée Chalamet o Zendaya, puedan promocionar el filme. Sin dejar de lado que su elenco, respecto a la entrega original, incluso ha mejorado mediante incorporaciones estelares como la de Florence Pugh, Christopher Walken o Léa Seydoux.

¿Cuándo podremos ver ‘Dune 2’?

Dune 2 continuará la historia justo donde terminó la primera parte, con Paul y la dama Jessica integrándose con los Fremen y renaciendo en el desierto de Arrakis. El joven duque tendrá que aprender a sobrevivir en el desierto y liderar una revolución para expulsar a los Harkonnen del planeta, al mismo tiempo que venga la muerte de su padre y que por otro lado, intenta evitar un futuro en el que se ha visto así mismo como la imagen de una Guerra Santa por todo el universo.

La película estaba programa para llegar en noviembre de este 2023 y ahora, tendremos que esperar hasta el 15 de marzo de 2024.