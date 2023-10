Disney retrasa el live action de ‘Blancanieves’ todo un año

Disney no pasa por su mejor momento en su apartado creativo. Por un lado, el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) post Vengadores: Endgame no convence ni a la crítica ni al público y por otro, acumula grandes fracasos comerciales, como la propia Ant-Man y la Avispa: Quantumanía o el live action de La sirenita. Precisamente, su intento de llevar Blancanieves al terreno de la acción real tampoco está siendo nada sencillo y polémicas aparte, con la nueva reestructuración del calendario ya es oficial que su estreno a las salas llegará un año más tarde.

El filme dirigido por Marc Webb ha ocupado varios titulares, desde la elección de casting de la estrella de West Side story, Rachel Zegler, hasta la polémica relacionada con la figura de los 7 enanitos. Una cuestión duramente criticada por Peter Dinklage y que recientemente, hemos visto que la compañía resolverá creando los personajes enteramente por ordenador. Disney, tenía programado que Blancanieves llegase a los cines el próximo 22 de marzo de 2024, pero finalmente lo hará un año más tarde, el 21 de marzo de 2025. Una decisión que ha sido afectada principalmente por la huelga de actores (conformada por el sindicato (SAG-AFTRA) tiene con la alianza de productores ejecutivos (AMPTP) que todavía sigue en activo y que no parece que vaya a resolverse pronto.

No es la única película aplazada del estudio

Blancanieves no es la única película del estudio que se ha tenido que aplazar, ya que Elio, la gran apuesta de Pixar para la próxima temporada y que iba a llegar en marzo de 2024, lo hará el 21 de marzo de 2025. Por lo que no tendremos el estreno de ninguna nueva aventura de la compañía del flexo en la próxima temporada cinéfila. Por otro lado y en el campo de Marvel, de momento Deadpool 3 no tiene una fecha de estreno oficial.

La problemática de los retrasos no es sólo un problema de Disney, ya que en mayor o menor medida todos los grandes estudios han sufrido los piquetes de los colectivos de los actores, quienes además de tener paralizados los rodajes, no promocionan ningún nuevo estreno, ni en acto presencial, ni mediante las redes sociales. Así, secuelas como Misión Imposible: Sentencia mortal: Parte 2 no aterrizarán en la cartelera hasta 2025 y otras propuestas como Dune: parte 2 llegarán a las salas en marzo de 2023.