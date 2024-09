Disney paraliza ‘El libro del cementerio’ tras las acusaciones de agresión sexual contra Neil Gaiman

Disney ha paralizado por completo la producción de El libro del cementerio, la película que adapta la reconocida novela homónima de Neil Gaiman. Una decisión que se produce tras las denuncias de cinco mujeres que acusan de agresión sexual al escritor británico, respondiendo a las estrategias anticancelación tan comunes en los últimos años por parte de la mayoría de las major. Todavía no existe una confirmación oficial sobre la pausa definitiva del proyecto. De hecho, se espera que vuelva a iniciarse en algún punto cuando se aclare el asunto legal con el creador. La cinta ya había comenzado a instalar sus oficinas de producción, mientras que Marc Forster (El peor vecino del mundo) estaba preparado para dirigirla.

La polémica en torno a Gaiman surgió este verano, cuando en una serie de podcast de un medio anglosajón se explicaban detalladamente las denuncias presentadas por cuatro mujeres contra Gaiman. Tras ellas, una quinta mujer se unió a la causa en un nuevo capítulo de dicho programa radiofónico. Dos de ellas alegaron tener sexo consentido, pero explicaron que el susodicho las habían obligado a tener «sexo brusco y degradante», mientras que otra de ellas explicó haber sido penetrada sin consentimiento en una ocasión . Dichas acusaciones sucedieron con años de diferencia y el autor ha negado todas y cada una de ellas, a pesar de que reconocer que sí mantuvo relaciones sexuales con estas mujeres. En realidad, sorprende bastante la alarma de la casa del ratón dado que aunque partan del material de Gaiman, él no está implicado en la producción como bien le explicó a un fan a finales de 2022: «Sabes todo lo que yo sé. Y no, no tengo control ni voz. Cruzo los dedos para que, si lo logran, sea bueno», escribía el autor en una publicación en la plataforma de medios Tumblr.

Neil Gaiman: un creador prolífico

Neil Gaiman es autor de grandes historias llenas de fantasía e imaginación, pero sobre todo alcanzó la fama internacional gracias a su serie de novelas gráficas ‘The Sandman’, adaptada en el formato de serie 2022 a través de Netflix. Sin embargo, su repercusión narrativa no se detiene ahí siendo del mismo modo, responsable de la creación de novelas como ‘Good Omens’ y ‘American Gods’ o de por ejemplo ‘Coraline’, cuya película cumplió 15 años este 2024. A finales de agosto, «la gran N roja» anunció que la ficción Los detectives muertos cocreada a través de DC Cómics, no regresaría para una segunda temporada.

La tercera y última temporada de Good Omens llegará a Prime Video en 2025 y por el momento, más allá de El libro del cementerio, no se está desarrollando actualmente ningún nuevo material en el audiovisual proveniente del fantasioso narrador.

¿De qué trata ‘El libro del cementerio’?

Con más de 20.000 ejemplares vendidos en todo el mundo, ‘El libro del cementerio’ fue publicado en 2008 por Gaiman, quien asegura haber basado su historia en ‘El libro de la selva’ de Rudyard Kipling. Con mucha originalidad, el material parodia el terror y lo fantástico en una historia que se llevó varias consideraciones académicas, como los Premios Hugo y Locus, además de lograr la Medalla Newberry a la mejor novela juvenil estadounidense.

El libro del cementerio cuenta nos pone en la piel de un niño criado por los fantasmas de un cementerio, después de que su familia sea asesinada. En un principio, el encargado de dirigirla iba a ser Henry Selick (Pesadilla antes de navidad), justo después de que Disney adquiriera los derechos del libro. más tarde este se saldría del proyecto y entraría Forster para dirigir y producir junto a su socia Renée Wolfe, a través de un guion de David Magee, nominado dos veces al Oscar a Mejor guion adaptado por Descubriendo Nunca Jamás y La vida de Pi. El elenco todavía no contaba con un casting definidos y se encontraba en una etapa muy verde de desarrollo. No obstante, los alegatos transmitidos en el medio Tortoise Media podrían detener por un largo periodo de tiempo la planificación de la historia y su posterior filmación.

La mano dura de Disney

En el celuloide, Neil Gaiman es el responsable de muchas películas del genero fantástico, aportando siempre su peculiar humor y épica aventurera a los relatos. Ahí están La máscara de cristal (MirrorMask), Stardust y Beowulf. Las acusaciones contra Gaiman recuerdan un poco a lo sucedido recientemente con el cineasta español Carlos Vermut, al cual varias mujeres le acusaron en un reportaje de las mismas prácticas de «sexo duro» y de abuso de poder. Eso sí, a diferencia del director de Mantícora, Gaiman sí que ha sido objeto de una denuncia policial en Nueva Zelanda.

Disney ha demostrado tener la mano muy firme con estos casos y para su desgracia, este año ha tenido que lidiar con otra polémica: la del actor Jonathan Majors. La compañía tenía al intérprete como el villano principal Kang y tras las acusaciones y condena de violencia agresión contra su ex pareja, lo ha expulsado tanto a él como a su personaje del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Pero no sólo eso, pues el intérprete también tenía pendiente el estreno de Magazine dreams con Searchlight Pictures (filial de Disney). El sello ha renunciado por completo a su comercialización y distribución en salas.