El director que salvó la carrera de Anne Hathaway: «Me dio uno de los papeles más hermosos que he tenido»

Internet y las redes sociales han permitido que el público pueda ver el lado más cercano de sus estrellas de cine favoritas. Pero esto, como bien sabe todo el mundo, con el tiempo se ha convertido en un arma de doble filo que permite tanto la llegada de elogios, como la ola de odio generalizada. Cualquier error por grave o menor que sea, puede sentenciar a actores y actrices y condenarlos al ostracismo. Aunque incluso puede suceder que esa reacción peyorativa no provenga de ningún acto cuestionable, como bien sabe Anne Hathaway. La ganadora del Oscar vivió momentos complicados tras ganar su Oscar, pero como bien ha confesado recientemente, fue un director el que salvó su carrera gracias a un papel que recuerda con mucho cariño.

Sí, aunque pueda parecer mentira, hubo un momento en el que Hathaway tenía una legión de haters. No por un comentario, ni por tener una mala actitud en los rodajes. La gente la criticaba en redes por ser demasiado sonriente, acusándola de sobreactuar en sus reacciones y agradecimientos. Una postura beligerante con la neoyorquina que empeoró tras ser galardonada con la estatuilla dorada por Los Miserables. Ese posicionamiento en redes le hizo perder ciertos papeles e incluso hoy en día le preguntan por esa era denominada en internet como el “Hathaway Hate”. Por suerte, en su filmografía volvió a aparecer un director al que siempre estará ciertamente agradecida: Christopher Nolan.

“Muchas personas no me dieron papeles porque estaban muy preocupadas por lo tóxica que se había vuelto mi identidad en línea. Tenía un ángel en Christopher Nolan, a quien eso no le importaba y me dio uno de los papeles más hermosos que he tenido en una de las mejores películas en las que he sido parte”, comentaba la actriz en un articulo de portada para Vanity Fair. El cineasta británico y Hathaway ya habían colaborado juntos en El caballero oscuro: la leyenda renace, pero la cinta a la que hace referencia en sus declaraciones es Interstellar, la producción de ciencia ficción estrenada en 2014 que coprotagonizó junto a Matthew McConaughey y Jessica Chastain. La intérprete continuó asegurando que ese rol había relanzado su futuro en la profesión: “No sé si sabía que me respaldaba en ese momento, pero tuvo ese efecto. Y mi carrera no perdió impulso como podría haberlo hecho si él no me hubiera respaldado”.

No es la primera vez que la actriz habla del ‘Hathaway Hate’

Esta no es la primera vez en la que Anne Hathaway recuerda esa etapa de odio contra su figura. Algo recordado por ella misma en la publicación. La actriz expresó la importancia de mantenerse valiente como figura pública frente a la adversidad: “La humillación es algo muy difícil de soportar. La clave es no dejar que eso te cierre. Tienes que se audaz y puede ser difícil porque piensas ‘si me mantengo a salvo, si me abrazo por el medio, si no llamo demasiado la atención, no dolerá’. Pero si quieres hacer eso, no seas actor. Eres un equilibrista. Eres un temerario. Le estas pidiendo a la gente que invierta su tiempo, su dinero, su atención y su cuidado en ti. Así que hay que darles algo que valga todas esas cosas. Y si no te cuesta nada ¿qué ofreces realmente?”.

En 2022, la protagonista de Princesa por sorpresa ya habló en un discurso sobre el lenguaje del odio que había recibido a través de internet. Por suerte para ella, ahora las tornas han cambiado y las redes parecen ser conscientes de lo injusta que fue la opinión publica con ella.

‘La idea de tenerte’: Su próximo estreno en Amazon Prime

En 2023 estuvo un tanto desaparecida de la primera línea de la interpretación, pues sus dos principales estrenos, Llegó a mí y Eileen, no funcionaron demasiado bien en la taquilla. Este 2024 la cosa será bien diferente. Su próximo estreno es una producción de Amazon Prime Video llamada La idea de tenerte, programada para llegar a la plataforma el próximo 2 de mayo. En la película, interpreta a Solène, una madre divorciada de 40 años que termina acompañando a su hija a Coachella, después de que su exmarido y padre de la niña, la deje tirada. Allí, comienza un inesperado romance con Hayes Campbell, un joven de 24 años que resulta ser el cantante principal de uno de los grupos más populares del momento.

Anne Hathaway también estrenará en mayo Mothers’ Instinct, junto a Jessica Chastain, rodada bajo el amparo de la distribuidora independiente Neon. Después, cerrará su año con Mother Mary para A24, dirigido por David Lowery (A Ghost Story, El caballero verde). En 2025 y todavía pendiente de un título oficial, coprotagonizará junto a Ewan McGregor lo último del director David Robert Mitchell (It Follows, Lo que esconde Silver Lake).