El director de ‘Una batalla tras otra’ tiene en HBO una de sus primeras películas: consolidó su carrera

Paul Thomas Anderson es uno de los grandes cineastas norteamericanos del siglo XXI. Aunque su maestría se demostró ya mediados de los 90 con su ópera prima, Sydney. Tras una carrera repleta de brillantes títulos y tras 14 nominaciones a las estatuillas doradas, lo más probable es que el realizador termine conquistando la próxima edición de los Oscar 2026 con Una batalla tras otra. Por eso y, aprovechando el tirón mediático de su reciente sátira política, no está demás recordar cómo en HBO también se encuentra el filme que consolidó prematuramente su carrera: Boogie Nights.

Con sólo 27 años y mostrando una madurez narrativa digna de otros genios precoces como Orson Welles, Anderson estrenó este guion original en 1997 en un año en el que Titanic, El indomable Will Hunting y L.A. Confidential dominaron la conversación en la alfombra roja. A pesar de ello, la cinta consiguió tres categorías de los Oscar de 1998; mejor actor de reparto (Burt Reynolds), mejor actriz de reparto (Julianne Moore) y mejor guion original (Anderson). Ahora, aprovechando que Una batalla tras otra es tendencia en HBO, nunca está demás recordar cómo Anderson elevó su carrera revisionando o viendo por primera vez, esa gran obra maestra que es Boogie Nights.

HBO tiene una obra maestra de Anderson: ‘Boogie Nights’

La trama gira en torno a Eddie Adams, un joven un tanto ingenuo con unas características perfectas para una industria que en los 70 vivió un crecimiento enorme: el cine porno. Adams conocerá a Jack Horner, un director de cine con una gran apreciación artística de la profesión y se pondrá el nombre artístico de Dirk Diggler, cambiando para siempre su vida y convirtiéndose en una estrella del porno.

Boogie Nights concentra un reparto fantástico, liderada en su elenco principal por Mark Wahlberg, Moore y Reynolds. El resto del casting secundario tiene también una buena ristra de hombres conocidos dentro del séptimo arte. Don Cheadle, John C. Reilly, William H. Macy, Heather Graham y Luis Guzmán cierran el talentoso registro interpretativo.

HBO recurre al talento de Anderson para compartirnos por primera vez la genial Boogie Nights. Eso sí, la película se encuentra igualmente dentro del catálogo de Filmin y Movistar Plus.

Planos secuencia y una narración cargada de energía

La segunda cinta de Anderson como director supuso la constatación de su visión técnica y estilo frenético, el cual evolucionó hacia narrativas más pausadas con Pozos de ambición y The Master.

Sin embargo, con Una batalla tras otra, el realizador parece haber recuperado la energía frenética de Boogie Nights. Pues este retrato del auge de la industria del cine erótico en Norteamérica viene acompañado de varios planos secuencias en una radiografía casi scorsesiana del ascenso y caída de un protagonista que representa a todas luces el sueño americano. El filme está profundamente influenciado por el documental de los 80, Exhausted: John C. Holmes, The Real Story. Pieza que narra la vida del actor porno, John Holmes y por supuesto, en The Dirk Diggler Story, el corto que PTA rodó cuando tenía 17 años.

Desgraciadamente, en la actualidad dominada por el streaming la gran mayoría de películas de Paul Thomas Anderson no se encuentran disponibles en las plataformas. De hecho de su filmografía, HBO sólo tiene disponible nuestra recomendación de hoy y Puro vicio.