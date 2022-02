Empezamos la semana del 7 al 13 de febrero y las plataformas de streaming estrenan nuevas e interesantes series. Ficciones como la tercera temporada de La amiga estupenda, la temporada 2 de Doc, Hasta que la vida nos separe, La chica de antes o ¿Quién es Anna?

Lunes, 7 de febrero

La amiga estupenda Temporada 3

HBO Max estrena la tercera temporada de esta serie basada en la novela de Elena Ferrante. Una ficción ambientada en los años 70 y rodada en Nápoles, Florencia y Turín en el que veremos cómo va el matrimonio de Elena (Margherita Mazzucco) con Pietro Airota. Lila (Gaia Girace) después de la separación de su marido, trabaja en la fábrica de Bruno Soccavo donde intenta sobrevivir a pesar de las malas condiciones de trabajo y los abusos.

Martes, 8 de febrero

Ovnis

Filmin estrena esta disparatada comedia protagonizada por Melvil Poupaud Laurence Anyways) sobre la unidad de la agencia espacial francesa que se encarga del estudio de objetos no identificados en el espacio. La ficción comienza en el año 1978 cuando carrera del prestigioso ingeniero espacial Didier Mathure salta por los aires cuando su cohete explota en pleno despegue. Mathure es entonces denigrado y transferido al GEPAN, un grupo de estudio de objetos voladores no identificados.

Doc Temporada 2

AXN estrena esta producción italiana basada en hechos reales en la que un doctor de éxito que sufre una pérdida de memoria que le impide recordar los últimos doce años tras un dramático suceso. El Dr. Andrea Fanti era frío y poco empático con sus pacientes pero ahora se encuentra en el otro lado, el del paciente. Al final toma la decisión de permanecer en su lugar de trabajo aunque esto suponga tener que encontrar un nuevo modo de ser el mejor de los médicos.

Miércoles, 9 de febrero

Snowdrop

Disney+ estrena este drama coreano ambientado en la Corea del Sur de finales de los años ochenta cuando estaba regido por un gobierno dictatorial. Su protagonista un estudiante de posgrado, Im Soo Ho llega a la Universidad de Mujeres Hosso cubierto de sangre y escapando del ejército. Una estudiante llamada Eun Young Ro (interpretada por Kim Ji-soo) lo encuentra, lo atiende y lo esconde.

Desencanto Temporada 4

El creador de los Simpson Matt Groening regresa con la cuarta temporada de esta serie de animación para Netflix. Una serie ambientada en la corte medieval de Dreamland que sigue las aventuras de Bean, una princesa alcohólica, un duende que atiende al nombre de Elfo y un demonio personal llamado Luci. En su camino, los tres protagonistas se encuentran con ogros, duendes, diablos, trolls, morsas y humanos.

Jueves, 10 de febrero

Hasta que la vida nos separe

Netflix estrena esta nueva serie protagonizada por tres generaciones de una familia que viven juntas en una hermosa villa portuguesa. Las tres tienen que afrontar las dificultades de su negocio de planificación de bodas y sus problemas personales.

La chica de antes

HBO Max estrena esta serie que es la adaptación de la novela homónima. Una serie de cuatro episodios protagonizada por Jane, una mujer que se enamora de una casa minimalista de gran belleza. Cuando descubre que otra mujer murió esa vivienda tres años antes, comienza a preguntarse si su propia historia es solo una repetición de la chica de antes.

Viernes, 11 de febrero

¿Quién es Anna?

Netflix estrena esta serie creada por Shonda Rhimes cuya protagonista es una periodista que investiga el caso de Anna Delvey (Julia Garner) una famosa heredera alemana que se hizo con el corazón y el dinero de la socialité neoyorquina. Pronto se descubrió que en realidad no era quien decía ser.

With love

Amazon Prime Video estrena esta serie protagonizada por los hermanos Lily y Jorge Diaz que quieren encontrar el amor y un objetivo en la vida. Sus caminos se cruzarán con un gran número de vecinos durante sus vacaciones. Cinco intensos episodios que llevan la firma de Gloria Calderón Kellet.

Sábado, 12 de febrero

Dollface Temporada 2

HBO Max estrena esta serie en la que Kat Dennings interpreta a una mujer joven que, después de ser abandonada por su novio de toda la vida, tiene que volver a recobrar sus antiguas amistades e intentar encauzar su vida.