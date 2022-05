El misterio sobre la historia y las tramas de sus personajes son una máxima en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero sin duda, si hay una cinta de la que se mantiene un sepulcral silencio, esa es Black Panther 2. Entre otras cosas porque no tenemos ni idea de cómo Kevin Feige y el equipo de Ryan Coogler, van a poder contar una nueva aventura del héroe africano, sin el fallecido Chadwick Boseman. Presumiblemente, será Letitia Wrigth quien asumirá el rol protagonista, un giro que no sabemos cómo se planteará de origen. Ahora la actriz Danai Gurira ha mencionado que la película trata sobre la estrella que tristemente ya no está entre nosotros.

Gurira regresará en Black Panther 2 a su papel de Okoye, la guerrera y principal líder del cuerpo de seguridad del rey de Wakanda. La actriz le contó a Variety que esta secuela contará una historia “desgarradora” y que honrará la memoria de Boseman: “Vertimos todo lo que teníamos en él, y esperamos que experimentes eso y que resuene para todos de la misma manera que lo hace para nosotros. Cuenta una historia muy desgarradora”. Gurira, consciente del secretismo instalado en la Casa de las Ideas aclaró que eso era todo lo que podía decir.

Más tarde, el entrevistador insistió en la figura de Boseman y si el film rendirá un homenaje al actor, a lo que la actriz fue muy directamente abierta: “Pienso maravillosamente, y estoy muy agradecida por cómo nuestro increíble director/escritor manejó eso. Todo se trata de él, todo se trata de él y para todos nosotros es todo una efusión de amor para amarlo y honrarlo”.

Al comienzo del año pasado, Angela Basset, quien interpreta a la madre y reina del Black Panther original, contó a The Guardian cómo había sido estar en el rodaje sin Boseman: “Todo sintieron, la primera semana de filmación, la presencia de Chadwick y extrañarlo en ese trono. Pero todos nos reunimos y le rendimos homenaje antes de comenzar, lo cual fue maravilloso…todos hablaron hermosas palabras sobre él y expresaron cuánto nos importa y cómo nos informó e inspiró”. Black Panther 2 tendrá nuevas incorporaciones, además de los personajes que ya conocemos. Quizás el más relevante de cara al futuro es la presencia de Dominique Thorne, la actriz que hará de Riri Williams y que supuestamente, heredará el personaje de Iron Man.

Black Panther 2, titulada oficialmente Wakanda forever todavía no tiene una fecha de estreno oficial, aunque se espera que llegue a lo largo de 2023.