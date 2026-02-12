‘Cumbres Borrascosas’ y otros libros perfectos para regalar en San Valentín

Esta es la semana de San Valentin y, además, coincide con el estreno en cines de la película Cumbres Borrascosas. Por ellos, además de la obra maestra de Emily Brontë, recomendamos otros dos libros muy distintos, eso sí, pero ideales para regalar (o autoregalarse) el día más romántico del año. Hablamos de otra novela muy conocida y preciosa que puedes leer en una tarde y de un ensayo que supuso un cambio de pensamiento y de vida para el que escribe.

‘Cumbres Borrascosas’ de Emily Brontë

Sinopsis: La poderosa y hosca figura del atormentado Heathcliff domina Cumbres Borrascosas, novela apasionada y tempestuosa cuya sensibilidad se adelantó a su tiempo. Los brumosos y sombríos páramos de Yorkshire son el singular escenario donde se desarrolla con fuerza arrebatadora esta historia de venganza y odio, de pasiones desatadas y amores desesperados que van más allá de la muerte y que hacen de ella una de las obras más singulares y atractivas de todos los tiempos.

Opinión: Posiblemente la primera gran experiencia lectora de mi vida. Recuerdo leer Cumbres Borrascosas con 13 años y quedarme confundido y ansioso. Con Heathcliff y Catherine aprendí la dualidad moral del amor y que los protagonistas de las historias podían ser también los villanos. Es el ejemplo máximo de una relación tóxica pero con un poder social y de análisis de la naturaleza humana que no tiene rival.

‘Seda’ de Alessandro Baricco (Ed. Anagrama)

Sinopsis: En 1861, Hervé Joncour, un joven viajero francés, emprende un riesgoso viaje al Japón. Persigue el sueño de la seda, un material que Europa reverencia y que es sinónimo de la calidez del deseo y la sustancia del amor. Pero como suele suceder, la peripecia es más riesgosa de lo esperado. Los peligros que surgen se encarnan en una mujer que con sus encantos puede desbaratar la tranquila vida que el viajero tiene en su hogar con su esposa Hélène.

Opinión: Si estoy nostálgico o algo deprimido suelo recurrir a Seda de vez en cuando. Es como regalarse un bombón de lujo o un perfume. Un cuento bellísimo y profundo que habla sobrer añorar aquello que nunca se ha tenido.

‘El arte de amar’ de Erich Fromm (Ediciones Paidós)

Sinopsis: El arte de amar es una obra con la que Erich Fromm ha ayudado a varias generaciones a reflexionar sobre el amor y a responder a algunas preguntas aparentemente sencillas: ¿qué significa amar? ¿Cómo desprendernos de nosotros mismos para experimentar este sentimiento…? Fromm nos explica que el amor no es sólo una relación personal, sino un rasgo de madurez que se manifiesta en diversas formas: amor erótico, amor fraternal, amor filial, amor a uno mismo…

Nos dice también que el amor no es algo pasajero y mecánico, como a veces nos induce a creer la sociedad de hoy. Muy al contrario, el amor es un arte, el fruto de un aprendizaje. Por ello, si queremos aprender a amar debemos actuar como lo haríamos si quisiéramos aprender cualquier otro arte, ya sea la música, la pintura, la carpintería o el arte de la medicina. O, por lo menos, no dedicar nuestra energía a lograr el éxito y el dinero, el prestigio y el poder, sino a cultivar el verdadero arte de amar.

Opinión: Gran parte de mi educación sentimental proviene de este libro. Aquí aprendí que lo importante no es que te amen, si no tener la capacidad de amar. Que el amor es una experiencia personal que depende de nosotros mismos. Si no queremos terminar como los protagonistas de Cumbres Borrascosas, mejor leer a Erich Fromm.