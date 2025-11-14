Confirmada la fecha del estreno de la última temporada de ‘Outlander’ y esto es todo lo que sabemos hasta ahora

En agosto de 2014 se estrenó el primer episodio de la serie de drama romántico Outlander en Starz en Estados Unidos y ahora, 11 años y 7 temporadas después, la serie inspirada en las novelas de la escritora Diana Gabaldón cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. La protagonista de esta serie es Claire Beauchamp, una enfermera que trabaja en el conflicto bélico de 1945 que está casada con Frank Randall. Esta mujer, sin saber cómo, se traslada en el tiempo hasta 1743 donde conoce a Jamie Fraser, un guerrero escocés del que se enamora. Claire vivirá atrapada entre dos vidas y dos hombres y sus seguidores se han enganchado a esta historia de amor imposible entrega tras entrega. Starz anunció el pasado 10 de noviembre que la octava y última temporada de Outlander se estrenará el viernes 6 de marzo de 2026 y se emitirá un episodio cada semana.

Lo que está claro es que e l final de la serie tenía que llegar en algún momento y sus protagonistas y seguidores, aunque están desolados, también están deseando que se estrene esta última entrega de Outlander. El actor Sam Heughan ha explicado en una de sus redes sociales lo siguiente: «Estamos encantados de tener la oportunidad de terminar esta historia épica y esperamos que nos acompañéis. Qué viaje. Qué historia. ¡Qué fans! Tan emocionados… ¿Adivináis cómo acaba?».

Esta esperada última entrega contará con 10 episodios y su emisión se hará todos los viernes en Starz hasta mayo y también en Starz streaming y en plataformas bajo demanda. Esperamos que en Movistar+ se estrene en la misma fecha, aunque todavía no tenemos confirmación por parte de la plataforma, y en Latinoamérica solo sabemos que los nuevos episodios se verán a través de Disney+.

¿Qué va a pasar en la octava temporada?

La séptima temporada terminó con la desacertada decisión de Jamie de renunciar a su cargo en el Ejército Continental y regresar a Fraser’s Ridge con Claire tras una tensa reunión familiar. En este episodio salió a relucir el verdadero destino de la primera hija de Claire y Jamie, Faith, que se creía que había muerto al nacer y esta incógnita veremos si se resuelve en esta última entrega.

Aunque todavía no tenemos muchos datos sobre la última temporada de Outlander, sí nos han facilitado la sinopsis. Según esta, la temporada final retomará los acontecimientos tras el final de la séptima entrega. «Jamie y Claire vuelven a su hogar en Fraser’s Ridge, que ahora se ha convertido en un asentamiento próspero. Pero la paz no durará mucho, ya que los ecos de la guerra por la independencia de Estados Unidos los alcanzan incluso allí», se explica en la sinopsis.

Una de las dudas para la próxima temporada es si la pareja encontrará su lugar al final en Fraser’s Ridge y si allí terminará finalmente esta saga que ha mantenido atentos a todos sus seguidores. En cuanto a sus protagonistas está claro que estarán en esta temporada final los dos actores protagonistas: la actriz Caitriona Balfe volverá a dar vida al personaje de Claire y Sam Heughan a Jamie. También regresarán actores como Sophie Skelton (Brianna Randall Fraser) y Richard Rankin (Roger Wakefield).

Además, también participarán actores que aparecieron en otras temporadas como César Domboy, Lauren Lyle, John Bell, y Charles Vandervaart. En cuanto a las caras nuevas de la temporada final, serán los actores Kieran Bew, Frances Tomelty y Carla Woodcock.

La precuela de Outlander

Hasta marzo de 2026 sus seguidores tendrán que conformarse con ver en España en Movistar+ alguna de sus temporadas anteriores. También está disponible la precuela Outlander: Sangre de mi sangre en España en Movistar Plus+ donde se estrenó el 9 de agosto y ya se puede ver también en Disney+.

La precuela de Outlander se centra en los padres de Jamie y Claire que vivieron dos historias de amor conectadas en el tiempo. Según la sinopsis oficial: “Mientras en las Highlands escocesas del siglo XVIII Ellen MacKenzie y Brian Fraser viven una relación apasionada y prohibida en un contexto de luchas de clanes, alianzas y traiciones, en la Inglaterra asolada por la Primera Guerra Mundial, Julia Moriston y Henry Beauchamp se enamoran en pleno conflicto enfrentando los traumas bélicos y las convenciones sociales de la época. De esos dos idilios nacerán dos niños: Jamie y Claire, destinados a encontrarse”.

Esta precuela ha contado como protagonistas con los actores Tony Curran, Hermione Corfield, Conor MacNeill y Jeremy Irvine. También ha contado en el reparto con los actores Jamie Roy, Harriet Slater, Rory Alexander, Sam Retford y Seamus McLean Ross, entre otros. Outlander: Sangre de mi sangre es una serie de 10 episodios que puede ser una buena opción para entretenerse hasta que se estrene la última temporada de este drama romántico.