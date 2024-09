La comedia de Netflix con 2 temporadas que vas a ver del tirón: vas a llorar de la risa

Si estás buscando una comedia divertida centrada en el tema de la maternidad, una buena opción puede ser Un hijo tuyo que está disponible en el catálogo de Netflix. Esta divertida comedia cuenta la historia de Nana, una médico especialista en fertilidad que bate récords de éxitos, pero no tiene hijos. Después de un estudio ginecológico, que se realiza ella misma, descubre que solo le quedan 6 meses para quedarse embarazada y decide inseminarse después de una borrachera. La serie Un hijo tuyo ha sido nominada a dos premios Robert y, para algunos, es una de las mejores comedias danesas de la historia. Esta original comedia producida por Piv Bernth cuenta con dos temporadas y seis episodios de 30 minutos cada una por lo que es perfecta para un maratón de fin de semana. Una comedia que triunfa por sus ingredientes: mucho humor, un toque dramático y una protagonista difícil de olvidar por su increíble interpretación.

Esta no es la única comedia sobre los problemas de fertilidad que se puede encontrar en Netflix, ya que en su catálogo esta Jane The Virgin, que es una sátira sobre los culebrones tradicionales. La protagonista es Jane, una mujer que por ahora no ha mantenido relaciones con nadie, pero se queda en estado al ser inseminada por accidente con el esperma de su jefa, el cual no puede tener más hijos, pues tuvo cáncer y esa era su única muestra. Una comedia un poco loca en la que la joven se tiene que enfrentar a situaciones muy complicadas.

¿Qué ocurre en la serie Un hijo tuyo?

Como hemos comentado, Nana es una conocida ginecóloga con un gran porcentaje de éxitos en los casos de mujeres con problemas de infertilidad. Ella no tiene hijos y al realizarse un estudio ginecológico, se da cuenta que solo le quedan 6 meses para poder quedarse embarazada, ya que su menopausia es inminente. Nana siempre ha deseado ser madre, pero todavía no se lo había planteado en serio. Al enterarse de que se tiene que dar prisa para tener hijos, toma la decisión y después de una noche de fiesta, se hace una inseminación a sí misma.

Todo se complica para Nana cuando descubre que el futuro padre del bebé es su expareja, debido a que el encargado del laboratorio ha alterado las muestras. Esto convierte su nueva situación en complicada porque acaba de empezar una nueva relación amorosa con su compañero de trabajo que, por supuesto, no sabe nada de que está embarazada.

Nana tendrá que mentir a su novio y a los demás para intentar tapar su gran secreto. Esta confusa médico intentará volver a recuperar el amor del que fuera su novio, el cual no parece muy interesado en volver con ella, para formar así lo que en su cabeza parece una familia ideal. Lo único bueno es que estar embarazada le ofrece la oportunidad de sentirse más cerca de sus pacientes y descubrir los miedos y dudas que suelen tener la mayoría de las mujeres cuando tienen que hacer frente a la maternidad por primera vez y sobre todo las que tienen que recurrir a estas clínicas de fertilidad.

En la sinopsis del último episodio de la segunda temporada se explica «cuando todo llega a un punto crítico, Nana se enfrenta a sus mentiras y se sincera con sus compañeros, con Mathias y Lucia… Y con un nuevo conocido». Está claro que a los seguidores de esta serie les esperan grandes sorpresas en esta nueva entrega de esta original comedia danesa.

El reparto de esta divertida comedia

Esta serie de comedia dramática también cuenta con un buen reparto en el que destaca su protagonista Josephine Park, que pese a ser un rostro desconocido en España, ha sido galardonada en tres ocasiones por parte de la Danish Film Awards por su trabajo en esta serie de comedia. En el reparto de Un hijo tuyo también están los actores Olivia Joof Lewerissa que interpreta a Simone, Simon Sears a Mathias, Charlotte Munck a Helle, Mikael Birkkjær aNiels-Anders, Emil Prenter a Flot Fys y Maria Rossing a Anette, entre otros.

La segunda temporada de esta serie se estrenó a finales de agosto y se convirtió también en un éxito en Netflix. Respecto sobre si habrá una tercera temporada de Un hijo tuyo, todavía Netflix no se ha pronunciado acerca de la renovación de la serie. Seguro que como ha ocurrido con otras series, estarán esperando a analizar los datos de audiencia de las cuatro primeras semanas para tomar una decisión.

En la plataforma de streaming Netflix se pueden encontrar otras series de comedia o dramas en las que se trata el tema de la maternidad como Jane The Virgin y también The Letdown, Madres trabajadoras, Chicas buenas o Madres forzosas. Un tema del que no se ha hablado mucho en este tipo de ficciones, pero que sí interesa a muchas mujeres.