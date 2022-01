En muchas ocasiones la mejor manera de afrontar los problemas y las dificultades puede ser mediante el sentido del humor. Esa es una de las cosas que nos enseña As We See It la serie que se ha estrenado en Amazon Prime Video el viernes 21 de enero. Tres jóvenes del espectro autista comienzan a vivir de forma independiente, como tantos veinteañeros, pero ellos tendrán que aprender a afrontar juntos los problemas que les plantea su vida diaria. Una de las grandes apuestas de esta plataforma de streaming para el 2022.

As We See It está protagonizada por tres jóvenes dentro del espectro autista Harrison (Albert Rutecki), Jack (Rick Glassman) y Violet (Sue Ann Pien). Estos tres actores se identifican como personas con espectro autista. Otra de las protagonistas es Mandy (Sosie Bacon) que es la ayudante de los compañeros de piso se está también enfrentando a la decisión de entrar en la universidad de Medicina o seguir ayudando a estas personas que están bajo su cuidado. Un grupo un tanto confuso pero cuyas conversaciones y situaciones nos harán reír y llorar.

Una emotiva serie de 8 episodios producida por el ganador del Emmy Jason Katims, responsable de otras como Friday Night Lights y Parentood que se ha estrenado el 21 de enero en Amazon Prime Video.

Un grupo de veinteañeros que viven en un piso

As We See It nos cuenta la historia de este grupo de veinteañeros con espectro autista que conviven en un piso. Los tres juntos, con la ayuda de sus familiares y ayudantes, superan juntos sus dificultades y problemas y se apoyan en todo momento. Los tres lucharán por conseguir y mantener trabajo, hacer amigos e incluso encontrar el amor de su vida.

Harrison (Albert Rutecki) se mueve en el entorno de una familia acomodada pero es el que tiene más problemas para llevar una vida “normal” de los tres. Cada día se convierte en un reto constante en el que tiene que superar las dificultades. Jack, al que da vida Rick Glassman, es un programador informático que, aunque es muy bueno en su trabajo, a veces no tiene filtro y no se calla cuando tiene que trabajar con compañeros que considera que no saben lo que están haciendo. Violet (Sue Ann Pien) trabaja en una cadena de restaurantes de comida rápida y le gusta uno de los repartidores.

Un reparto diferente

Una de las particularidades de As We See It es que los tres actores están dentro del especto autista, lo que ayuda a que puedan expresar sus sentimientos como quería Emmy Jason Katims. Albert Rutecki es la primera vez que interpreta un papel y en esta entrevista en popculture.com ha explicado que siempre quiso actuar aunque solo había hecho pequeños papeles en teatro comunitario y películas de estudiantes. Su brillante interpretación está sorprendiendo a los usuarios de la plataforma de streaming.

En el reparto de esta prometedora serie está también la actriz Sosie Bacon (Mare of Eastown) que interpreta a Mandy su ayudante en el piso. El actor Chris Pang interpreta al hermano de Violet, Van y Joe Mantegna al padre de Jack, Lou.