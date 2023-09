‘Codename: Annika’, la original serie policiaca que estrena SkyShowtime el 30 de septiembre

La serie Codename: Annika es una de las apuestas de la plataforma de streaming SkyShowtime para la vuelta del verano junto con Fashion House, The Winner o Poker Face. Un original drama policiaco cuyo primer episodio estará disponible en exclusiva en SkyShowtime el sábado 30 de septiembre y que se puede convertir en otro éxito de audiencia en la plataforma de streaming.

La serie Codename: Annika consta de seis episodios y cada semana Skyshowtime estrenará un nuevo episodio. La serie ha sido creada por Mia Ylönen y Aleksi Bardy y dirigida por AJ Annila (Peacemaker), uno de los directores más destacados de Finlandia. Codename: Annika es una original y emocionante ficción que nos traslada al complejo mundo del fraude de obras de arte de gran valor cuando se infiltra en este una brillante detective.

El reparto de Codename: Annika

La serie está protagonizada por la detective Emma Haka a la cual, cuando todavía no ha completado su adiestramiento le encargan una compleja y arriesgada misión que la llevará a infiltrarse en el corrupto mundo del comercio de obras de arte de Estocolmo. Emma tendrá que adoptar otra identidad: la de la salvaje y pasional Annika Stormare.

Según la sinopsis de Skyshowtime: “A medida que la investigación sumerge a Emma cada vez más en el inframundo, las líneas comienzan a desdibujarse entre ella y Annika, una persona que realmente existió y dejó una compleja trama de misterios tras su muerte”.

Esta original ficción ha obtenido el apoyo del Finnish Film Foundation y del Creative Europe Programme – MEDIA de la Unión Europea, así como la financiación del Business Finland – Audiovisual Production Incentive.

El reparto de Codename: Annika

Codename: Annika está protagonizada por la actriz Sannah Nedergård (Yellow Sulphur Sky), que interpreta el papel de la investigadora especializada en arte que tiene que adoptar otra identidad para infiltrarse en este corrupto mundo.

También la serie cuenta en el reparto con los actores Ardalan Esmaili (Easy Money) que da vida a Rasmus Ståhlgren, Eva Melander (Border) a Rina Olander, y Helena Bergström (La casa del ángel) q Agatha Torstensson. Además, en el reparto están Pekka Strang (Tom of Finland) que interpreta el papel de Raimo Korpi, Miro Lopperi (Aikuiset) el de Sampo Raivio, Clarisse Lhoni-Botte (Rolling to You) el de Béatrice Joly, y Charles Martins (Emily en París) el de Denver Carpentier.

La serie Codename: Annika es una buena opción para los que están buscando una inteligente y original serie de acción y misterio.