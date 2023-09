‘Poker Face’, la serie de misterio que estrena Skyshowtime el 15 de septiembre

La plataforma de streaming Skyshowtime estrena la serie Poker Face el próximo viernes 15 de septiembre. Una serie de misterio de diez episodios que sigue a Charlie Cale, la cual tiene la habilidad extraordinaria de saber cuando alguien está mintiendo. Cada día Charlie sale de su casa a la carretera en su Plymouth Barracuda y en cada parada se encuentra con nuevos personajes y extraños crímenes que no puede evitar resolver.

Poker Face es una serie creada por Rian Johnson, escritor, director y productor de la conocida ficción Puñales por la Espalda y Glass Onion. La plataforma de streaming estrenará dos episodios ese día y uno nuevo cada viernes.

La serie no para de recibir buenas críticas y nominaciones como la de Lyonne a Mejor actriz principal en una Serie de Comedia en los Emmy® y en las categorías de Mejor coordinación de dobles (Thomas Place), Mejor diseño de producción (Judy Rhee, Martha Sparrow y Cathy T. Marshall) y Mejor actriz invitada (Judith Light). Además, ha conseguido cuatro nominaciones a los Gold Derby y cinco a los Hollywood Critics Association Television Awards.

Una serie que recuerda a Colombo

Poker Face comienza de una forma parecida a la mítica serie Colombo: los espectadores son testigos silenciosos de un crimen aparentemente perfecto. La intriga para el espectador por lo tanto no es descubrir al culpable, sino ver cómo Natasha Lyonne va reuniendo poco las pistas y va cerrando el cerco sobre los culpables.

Los episodios de la serie combinan el humor y los giros imprevisibles de la trama. Además, la serie cuenta con numerosas estrellas invitadas y un guion bastante imprevisible. Poker Face es una ficción perfecta para los que quieren disfrutar de una serie de intriga al estilo de las de antes con un toque contemporáneo.

El reparto de la serie Poker Face

La serie Poker Face está protagonizada por la actriz Natasha Lyonne (Russian Doll, Orange Is The New Black), que ejerce de productora ejecutiva a través de la compañía Animal Pictures, y ha escrito y dirigido un episodio de la serie.

En el reparto de la serie están también los actores Adrien Brody, Angel Desai, Audrey Corsa, Benjamin Bratt, Brandon Michael Hall, Charles Melton, Chelsea Frei, Cherry Jones, Chloë Sevigny, Clea DuVall, Colton Ryan o Danielle MacDonald, entre otros muchos.

Esta nueva y original serie es una de las apuestas de la plataforma de streaming SkyShowtime para la vuelta del verano junto con The Winner, Codename: Annika o Fashion House.