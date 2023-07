Cillian Murphy está dispuesto a realizar una secuela de ’28 días después’ con una única condición

Cillian Murphy puede ser (por fin) una de las grandes estrellas del verano, cuando se estrene Oppenheimer en menos de diez días. El actor tiene un perfil de primer nivel, pero es cierto que a grandes rasgos, en los más potentes blockbusters, siempre ha tenido papeles secundarios. La cinta biográfica dirigida por Christopher Nolan es su gran oportunidad para obtener su primera nominación al Oscar, pero realmente si nos remontamos a los inicios de su carrera, el irlandés ya obtuvo un papel protagónico en un éxito postapocalíptico llamado 28 días después. Un filme del que ahora estaría dispuesto a hacer una secuela con una única condición.

Estrenada en el año 2000, 28 días después relataba como un hombre se despertaba de un coma descubriendo que el mundo en el que vivía ya no existe y que este, ha sido devastado por un apocalipsis zombi. El filme fue un gran éxito comercial y de crítica, generando una secuela llamada 28 semanas después, en la que Murphy no apareció. 28 días después generó casi 85 millones de dólares, con un presupuesto de apenas 8 millones, mientras que la segunda parte dobló el presupuesto, alcanzando los 65,8 millones de dólares. Hace algunos meses, supimos que tanto el director, Danny Boyle, como el guionista Alex Garland, estaban dispuestos a regresar a la franquicia y por lo que parece en esa discusión se encuentra el propio Murphy:

“Estaba hablando con Danny Boyle recientemente y le dije ‘Danny filmamos la película a finales de 2000’. Así que creo que definitivamente nos estamos acercando a ’28 años después’. Pero como siempre he dicho, estoy preparado. Me encantaría hacerlo. Si Alex (Garland) cree que hay un guion y Danny quiere hacerlo, me encantaría estar”. Así pues, la única condición que Cillian Murphy pone para un regreso a la franquicia británica es que también vuelvan sus principales responsables creativos. Lo de Boyle podría ser bastante más sencillo, sin embargo Garland no quedó nada contento con se desarrolló la secuela en la que no participó.

Con los tres implicado y dispuestos, los fans pueden tener esperanzas ya que con suerte 2028 es una fecha todavía lo suficientemente lejana como para que el proyecto se materialice. Muchísimo antes, Murphy estrenará la próxima semana Oppenheimer, acompañado de un reparto lleno de estrellas que incluye a Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Junior, Florence Pugh y Rami Malek entre otros.

La película histórica sobre la creación de la bomba atómica aterrizará en los cines españoles el próximo 20 de julio.