Brad Pitt tiene mirada de campeón en el primer cartel de ‘F1’: su esperada película sobre la Fórmula 1

Brad Pitt está más que preparado para ser el piloto más rápido en F1. Al menos, eso es lo que demuestra la mirada de campeón que el ganador del Oscar pone en el primer cartel oficial de la película. Un proyecto del que se lleva hablando con cuentagotas durante más de un año y del que sobre todo, conocemos su absoluta ambición por ser la gran superproducción del 2025. Además de el aliciente que supone tener a Pitt como rostro visible de la historia, la expectación son F1 se magnifica sabiendo que tras las cámaras se encuentra Joseph Kosinski, el hombre que ya nos ha demostrado saber lo que significa la velocidad y adrenalina con Top Gun: Maverick.

Este primer cartel nos muestra un primer plano del actor de Érase una vez en Hollywood, cubierto con su equipo de carreras por lo que lo único que le vemos es la concentración de su mirada a través esos ojos azules tan característicos. Pitt ejerce como productor a través de su sello Plan B Entertainment, mientras que de la distribución se encargarán Apple TV + en el streaming y Warner Bros en los cines de todo el mundo. Jerry Bruckheimer, responsable de grandes blockbuster de la talla de la trilogía de Piratas del Caribe, Pearl Harbour o la propia Maverick. Por si la presencia de Brad Pitt no fuese suficiente para catapultar la promoción de cualquier nuevo largometraje, en F1 tendremos a Damson Idris (Snowfall), Kerry Condon (Almas en pena de Inisherin), el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y el español Javier Bardem. La cinta ha sido grabada durante los findes de semana de los Grandes Premios reales del deporte, pues en su contexto, el equipo ficticio para el que pilota el protagonista compite directamente contra escuderías existentes en la realidad.

¿De qué va la nueva película de Brad Pitt?

F1 sigue a Sonny Hayes (Pitt), un ex piloto que regresa a la Fórmula 1 después de su retiro para entrenar a un piloto novato (Idris). Juntos son compañeros en el equipo ficticio APXGP en el que la rivalidad interna y la exigencia de la competición les hará alcanzar la máxima velocidad y también, la mayor tensión en la parrilla. Aparte de aparecer en la historia, Hamilton está a bordo de la producción como consultor. Kosinski es del mismo modo el responsable de firmar el guion con su colaborador en la secuela de Top Gun, Ehren Kruger, con quien estuvo nominado al Oscar a Mejor guion adaptado por la continuación de la historia protagonizada por Tom Cruise.

Profundizando más en la historia del filme deportivo, el pasado año Brad Pitt contó lo siguiente sobre la sinopsis de F1: «Interpreto a un tipo que corrió en los años 90 que tiene un accidente horrible y desaparece para competir en otras disciplinas. Su amigo, interpretado por Javier Bardem, el dueño del equipo, se pone en contacto con él. Están últimos en la parrilla, no han sumado ningún punto. Pero tienen un joven fenómeno, interpretado por Damson Idris (…) Nunca has visto la velocidad, nunca has visto las fuerzas G como esta, el metraje es realmente, realmente emocionante».

En la entrevista de aquel momento, concedida a Sky Sports, el actor definió la cinta señalando que tenía una «atmósfera increíble» y que las escuderías habían abierto sus puertas a la producción para facilitar el rodaje. Situación que no nos extraña, dado que la organización deportiva es la principal interesada en el éxito de F1, para promocionar mundialmente la propia disciplina.

La producción está pensada para ser el gran blockbuster del verano 2025, estrenándose en los cines de todo el mundo el 25 de junio.

¿Cuándo podremos ver el tráiler de ‘F1’?

En las promociones es bien sabido que cuando aparece el primer cartel queda poco para que los proyectos, muestren su primer teaser tráiler. Pues bien, la ubicuidad de F1 no podría ser mejor ya que la audiencia podrá ver el adelanto extendido durante el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 que se celebrará este fin de semana.

Mucho antes de ver a a Brad Pitt con el mono de piloto, este 2024 el de Oklahoma estrenará Wolfs junto a George Clooney, en un producto que terminará que al igual que F1, terminará en el catálogo de Apple TV +.