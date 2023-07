Brad Pitt comparte detalles de su película sobre la Fórmula 1

Es posible que Brad Pitt haya superado a su compañero de profesión Tom Cruise con su último truco promocional en el circuito de Silverstone, durante la presente temporada de la Fórmula 1. El ganador del Oscar se encontraba filmando Apex, una historia del mundo de las carreras que cuenta con Lewis Hamilton como principal asesor y que estará dirigida por el director de Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski. Ahora, gracias a unas declaraciones del propio actor, por fin sabemos un poco de qué irá esta historia.

Los fans que acudieron a la nueva carrera de la Fórmula 1 asistieron y captaron imágenes de Pitt y Damson Idris, su coprotagonista, dando vueltas alrededor de la legendaria pista de carreras ubicada en Northamptonshire, Inglaterrra. Los circuitos del mayor deporte de carreras del mundo, siempre suelen tener una serie de estrellas e invitados vip a los Paddock y en este caso, en Silverstone estuvieron figuras de la talla de Orlando Bloom, Hannah Waddingham y Damian Lewis. Este último interpretó el himno nacional del país antes de que se iniciase la carrera.

Por lo que sabemos y explicó el propio Brad Pitt, el actor y productor interpretará en Apex a un expiloto que ha vuelto de su retiro para ayudar a un novato talentoso a competir contra figuras de la talla de Lando Norris, Charles LeClerc, Max Vestappen y el 7 veces campeón mundial, Lewis Hamilton. El piloto de Mercedes, también ejerce de productor de la película, bajo el paraguas del productor ejecutivo Jerry Bruckheimer, quien ya produjo la secuela de aviación de Tom Cruise. Por lo que sabemos, en la película también estará Javier Bardem, interpretando al dueño del equipo ficticio que saca al personaje de Pitt de su retiro.

Por el momento, lo que también conocemos es que Prey será pura velocidad y emoción. Condiciones nada sorprendentes si miramos hacia la silla del director. Kosinski nos hizo agarrarnos a la butaca con su película de aviones y ahora, parece pretender conseguir la misma emoción en tierra firme, con los bólidos más rápidos del mundo, según ha asegurado su protagonista en una entrevista para Sky Sports:

“El ambiente es increíble, poder ser parte de eso y contar nuestra historia. Los equipos nos han abierto sus puertas. Interpreto a un tipo que corrió en la década de 1990, el cual tiene un accidente horrible y desaparece para competir en otras disciplinas. Su amigo, interpretado por Javier Bardem, el dueño del equipo, lo contacta. Están últimos en la parrilla y todavía no han conseguido un punto. Pero tienen un fenómeno joven, interpretado por Damson Idris y me traen como un mentor amable. Nunca has visto la velocidad, nunca has visto las fuerzas G como esta, el metraje es muy, muy emocionante”.