Los Oscar de 2022 no serán recordados por el sorpaso de CODA frente a El poder del perro o el emotivo acto de Lady Gaga con Liza Minneli. La bofetada de Will Smith al humorista Chis Rock ha opacado durante semanas todo lo acontecido en la alfombra roja, suponiendo además una imagen histórica que jamás se borrará de la mente de la gente. El principal damnificado ha sido el propio Will, el cual ha sido expulsado durante diez años de las ceremonias organizadas por la Academia (aunque sí que podría salir nominado) y ha ingresado en una clínica de desintoxicación debido a todo el estrés que le ha producido su acto de violencia. Muchos se posicionaron en su contra, como Jim Carrey o la presentadora Amy Schumer. En cambio, otros como Denzel Washington lo defendieron. Ahora, parece que Smith ha encontrado un beneficio en la bofetada que no esperaba, algo que seguramente le haga ganar mucho dinero.

De la noticia informaba la revista Forbes, apuntando a que las ventas de su biografía han aumentado considerablemente en las últimas semanas. Con el título de Will, el libro salió a la venta a finales del año pasado y ya en aquel momento cosechó un buen número de ventas. Tanto es así que las memorias del actor se colaron en el top 3 de libros más vendidos dentro de los Estados Unidos, permaneciendo en la lista durante casi 4 meses.

El violento incidente ha vuelto a colocar a Will Smith en el foco mediático, devolviendo el interés del público por todo lo que tenga que ver con el actor. Buen ejemplo de ello es que El método Williams, la cinta por la que se ha llevado el Oscar a Mejor Actor este año ha alcanzado el número uno entre el contenido más visto de HBO Max. Ahora Will, ha vuelto a la lista, ocupando la posición 75 en la lista de los 150 más vendidos y el 2º puesto en el apartado digital.

Will, cuenta la dura adolescencia que vivió el protagonista de Independence Day por culpa de su padre, quien maltrataba a su madre. El futuro del intérprete se encuentra en una situación crítica y queda por ver si conseguirá reponerse de lo sucedido en pleno directo de la ceremonia. De momento, Sony y Netflix han cancelado ya sus respectivos proyectos con él.