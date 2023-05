Benedict Cumberbatch será Pete Seeger en el biopic de Bob Dyland

La figura de Bob Dylan en Estados Unidos y en el resto del mundo es la de una figura musical atemporal, la cual trasciende entre generaciones gracias a unas letras dignas del mejor de los poemarios. Así que no sorprende que ya exista alguna que otra película sobre su legado, ya sea por la I’m Not There de 2007 que reunía a varios actores interpretando al músico o de forma residual pero en forma de homenaje en Inside Llewyn Davis de los hermanos Coen. Ahora, la historia Dylan volverá a la pantalla grandes bajo la mirada del cineasta James Mangold y con Timothée Chalamet como protagonista. Sin embargo, la noticia de hoy es que Benedict Cumberbatch se ha unido a la producción para interpretar a Pete Seeger.

Pete Seeger fue un cantante y artista folk que ayudó a inspirar al artista en el que se convertiría Bob Dylan. Su música y activismo fue lo que mantuvo a Dylan en su propia búsqueda de la música y a su vez, fue uno de los primeros patrocinadores de Dylan y su trabaja. Así que en realidad mantuvieron una relación de alumno/maestro que terminaría forjando parte del carácter de lo que hoy es un fenómeno musical a la altura de cualquier otro tótem de la industria en continente americano. Aprovechando que se encontraba en el Festival de Cannes promocionando Indiana Jones y el Dial del Destino, Mangold habló un poco sobre cómo había sido trabajar con Disney, asegurando que Searchlight Pictures le había proporcionado “un hogar”.

La futura cinta forma así un casting muy potente con las elecciones de Chalamet y Cumberbatch como Bob Dylan y Pete Seeger. Además en el campo femenino Monica Barbaro interpretará a Joan Baez y Elle Fanning encarnará a una amante ficticia de Dylan en los años 60. Resultará un tanto complicado que en un solo largometraje se rastree la figura de una leyenda como el cantautor, el cual ha pasado por numerosos cambios a lo largo de su carrera. Desde una época religiosa a su aspecto más nostálgico. Aunque parece bastante claro que la narrativa intentará reflejar simplemente las inspiraciones de un joven Dylan y todos aquellos momentos que le influenciaron a convertirse en lo que todos conocemos hoy en día. Cuestión que se vertebra en el propio casting con la elección de una figura joven como la del actor de Call me by your name y la presencia de Cumberbatch como Pete Seeger.