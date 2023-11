‘Balada de pájaros cantores y serpientes’ sí que se promocionará a pesar de la huelga de actores

Los estudios llegaron hace un mes a un acuerdo con el sindicato de guionistas, pero Hollywood todavía sigue paralizada debido a las protestas de los actores, concentradas en los designaos del SAG-AFTRA (los dos colectivos más importantes de la profesión). Hasta que se formalice un acuerdo oficial con la AMPTP (Alianza de productores de Cine y Televisión), los intérpretes no sólo no pueden actuar, sino que tampoco pueden participar en la promoción de estrenos ya sea de forma presencial o a través de sus redes sociales. Sin embargo, tendremos una excepción con Balada de pájaros cantores y serpientes. La precuela de Los juegos del hambre ha llegado a un acuerdo provisional con los dos sindicatos que permitirá a las estrellas del filme promocionar su llegada a las salas.

No es la primera vez que el SAG-AFTRA alcanza un acuerdo interno para un proyecto, pero con 100 millones de presupuesto, la franquicia de Lionsgate es una de las películas más importantes en firmar el acuerdo hasta la fecha. La compañía, a pesar de se un estudio pequeño en comparación a Universal Pictures, Warner o Disney, es una de las empresas afiliadas a la AMPTP. A pesar de todo, Lionsgate sigue siendo una empresa independiente, la cual no pertenece a ningún organigrama o grupo multinacional. Por el momento, la productora todavía no se ha pronunciado, pero dado el reparto lleno de estrellas que atesora el filme esta es una gran noticia para su proyección en la taquilla internacional.

‘Balada de pájaros cantores y serpientes’: Un reparto estelar

Así pues, con este principio de acuerdo se espera que todas las estrellas de Balada de pájaros cantores y serpientes desfilen por la premiere de Los Ángeles y que en definitiva, terminen promocionando la producción por todo el mundo. El origen de todo lo que se ve después en Los juegos del hambre, está protagonizada por Tom Blyth, Rachel Zegler, Josh Andrés Rivera, Hunter Schafer, Jason Schwartzman, Viola Davis y Peter Dinklage. Un reparto de lujo con el que seguramente, el estudio pretenda confeccionar más entregas de los acontecimientos previos al surgimiento de Katniss Everdeen.

Independientemente del acuerdo, esto no quiere decir que todos los actores del filme vayan a querer promocionar el filme. Por poner un ejemplo, Davis produjo y protagonizó la cinta G20. Un proyecto independiente de Amazon que logro conseguir un acuerdo promocional, pero la ganadora del Oscar por respeto a la huelga, se retiró de la película. Balada de pájaros cantores y serpientes se estrenará el próximo 17 de noviembre en nuestro país.