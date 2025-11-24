Así es ‘Bajo el sofá’, la serie perfecta para los más pequeños que estrena Clan

Este lunes 24 de noviembre se han estrenado dos series animadas y originales en Clan, el canal infantil de RTVE. Se trata de Team Nuggets y Bajo el sofá, sendas novedades llenas de imaginación y simpáticos personajes perfectos para los más pequeños y que podrán verse todas las tardes. Bajo el sofá es una comedia en la que un grupo de objetos perdidos encuentran una nueva vida bajo el sofá. Narran sus aventuras forzados a una convivencia imperfecta, buscando cómo sobrevivir en el apartamento de una familia que aspira a ser perfecta. Esta ficción está enfocada para el target 7 a 9 años , está producida por Teidees y fue seleccionada en la convocatoria de animación de Clan del 2023. Se podrá ver de lunes a viernes a las 15.40 horas.

Así es ‘Bajo el sofá’

Bajo el sofá es el lugar donde se acumula suciedad, polvo y donde van a parar los objetos que nadie echa de menos: el peor de cada casa.

Pero, aunque parezca increíble, debajo del sofá viven unos personajes que no se iban de allí nunca de la vida. Para ellos se ha convertido en un sitio seguro y confortable. De hecho, hacen todo lo posible para que no les encuentren la familia de la casa ni la temible Rambo, un robot de limpieza, mientras viven todo tipo de aventuras. Ellos son los Under: un muñeco roto (Moll), una fotografía arrugada (Selfie), una galleta mordida (Maria), un palito de las orejas (Top), una moneda extranjera (Reina Penny y Castor) y una bola de polvo (Borra).

La norma irrompible que los Under comparten es tener las puertas abiertas a cualquier otro objeto que llegue perdido.

La serie consta de 52 episodios de unos 7 minutos de duración. Esta ficción para el target 7 a 9 años. Es una coproducción de RTVE, Teidees, Mr. Klaus Studio y 3Cat, con dirección de Jaume Buixó y Jordi Ventura (Polònia) y dirección de Arte de Dune Blanco y Salba Combé (Mr. Klaus Studio).Recordar que esta producción fue seleccionada en convocatoria de animación de Clan del 2023. Se emitirá cada tarde de lunes a viernes a las 15.40 horas en el canal infantil de RTVE.

En la mencionada convocatoria de de Clan del 2023 también se seleccionaron los siguientes proyectos audiovisuales: Lola’s Circus, Maca & Rony y The Black Diamond Race.

El otro estreno: ‘Team Nuggets’

Además del lanzamiento de Bajo el sofá, Clan también presenta la serie Team Nuggets, dirigida a un público ligeramente más pequeño, de 5 a 8 años. La ficción narra las aventuras en la escuela de una gallina loca y ambiciosa, Karla, junto a sus compañeros, destacando por su humor y energía. Esta segunda serie se emitirá de lunes a viernes a las 13:35 y 18:30 horas, completando la oferta de nuevas producciones preescolares del canal infantil de RTVE para esta temporada.