Ana Rosa, sobre el hombre que cambió de sexo para no ser juzgado por violencia machista: «¡Es una mierda!»

Ana Rosa Quintana ha estallado en directo después de informar de que la Audiencia de Sevilla ha resuelto que no se juzgue como violencia machista al maltratador que dice ser mujer. La transgénero Candy responderá a un juez ordinario y no ante uno de Violencia sobre la Mujer y todo gracias a la Ley Trans.

El Programa de Ana Rosa ha tratado la polémica noticia durante el programa de este miércoles 23 y la presentadora no ha podido evitar reaccionar a la decisión judicial: «Agrede a una mujer siendo hombre. En ese momento le condenan y se inicia el procedimiento. Dice que ahora es Candy… Tú lo que eres es un jeta internacional. Ahora es Candy y ahora vuelve a pegar a la mujer ya como Candy… Esta es una mierda de ley y ya está», ha sentenciado Ana Rosa Quintana visiblemente enfadada.

El caso de Candy

Candy, que en 2023 fue condenado en firme a 15 meses de cárcel por quebrantar la orden de alejamiento sobre su ex y por un delito de amenazas (pena que todavía no ha cumplido), está acusado ahora de presunta violencia doméstica, lesiones y maltrato a su ex mujer, con quien tiene dos hijos tras 10 años de matrimonio. Cándido, recordemos, ya pasó 18 meses entre rejas por malos tratos a una pareja anterior.

En un auto, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha decidido que sea un juzgado de instrucción y no uno especializado en violencia de género el que enjuicie la presunta última agresión machista de Cándido, que para entonces ya era Candy, con nuevo nombre y sexo.

El tribunal argumenta que esta última denuncia «se refiere a unos hechos ocurridos el día 9 de julio de 2024, cuando ya esta persona era de sexo mujer» tras pasar por el Registro Civil. Contra la decisión de la Audiencia no cabe recurso y a la víctima, representada por el abogado José Antonio Sires, sólo le queda acudir al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, opción que «se está planteando», según señalan desde el bufete a OKDIARIO Andalucía.

En el auto se resuelve el recurso presentado por este letrado contra la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 2 de Sevilla, que acordó inhibirse de la causa en favor de un juzgado ordinario alegando «falta de competencia objetiva». La víctima lamentó entonces que su ex pareja «se burla de la Justicia» y «se ríe de todos» amparado en la Ley Trans impulsada por Irene Montero, ya que «sigue con su vida de hombre».

Preguntado por si cree que el auto abrirá la puerta a que otros maltratadores adopten la misma estrategia, el abogado de la víctima se muestra rotundo: «Sin duda, este auto abre la caja de Pandora para los maltratadores que quieran bordear la ley de violencia de género», afirma a este periódico.