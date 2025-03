Ana Rosa, tras la absolución de Alves: «Para la ministra Montero, la presunción de inocencia es una vergüenza»

Este lunes 31 de marzo Ana Rosa Quintana ha hablado, en su ya famoso editorial, de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de revocar la condena de cuatro años y medio de cárcel al ex futbolista Dani Alves por agresión sexual. La comunicadora de Mediaset se ha centrado en la postura de María Jesús Montero y de otras ministras que han criticado esta absolución. La presentadora de El programa de Ana Rosa, entre otras cosas, ha dicho: «Comienza la campaña de Hacienda y la ministra Montero ha abierto una casilla nueva para que desgrave la presunción de inocencia. Desde tiempos del Derecho Romano el in dubio pro reo es un pilar básico de las garantías procesales. Para María Jesús Montero, la presunción de inocencia es una vergüenza. (…) Tras 40 años de dictadura y opresión de las libertades civiles, en nuestro país se dejaron de hacer juicios sumarísimos». Además, Quintana también ha criticado la actitud de la ministra de Igualdad: «Ana Redondo pontifica que no se puede cuestionar la voz de las denunciantes, por lo que no hacen falta juicios ni pruebas, solo un auto de fe que condene sin evidencias».

Ana Rosa comenzaba el editorial de su programa este lunes 31 de marzo criticando la postura de María Jesús Montero y otras ministras sobre el principio de presunción de inocencia en el caso de Dani Alves y, además, ironizaba con respecto a la carga de trabajo de la ministra de Hacienda.

La presentadora empezaba diciendo: «Comienza la campaña de Hacienda y la ministra Montero ha abierto una casilla nueva para que desgrave la presunción de inocencia. Desde tiempos del Derecho Romano el in dubio pro reo es un pilar básico de las garantías procesales. Para María Jesús Montero, la presunción de inocencia es una vergüenza. El artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que «toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia». España firmó esta Declaración el 24 de noviembre de 1977″.

Ana Rosa continuaba: «Tras 40 años de dictadura y opresión de las libertades civiles, en nuestro país se dejaron de hacer juicios sumarísimos. La Constitución también recoge en su artículo 24.2 la presunción de inocencia. La ministra Ana Redondo pontifica que no se puede cuestionar la voz de las denunciantes, por lo que no hacen falta juicios ni pruebas, solo un auto de fe que condene sin evidencias. La ministra de Igualdad anula el principio de igualdad por sexo».

«El tribunal que ha juzgado el Caso Alves estaba formado por tres mujeres progresistas y un hombre, y en ningún caso dicen que la presunta víctima no fuera agredida, sino que no hay pruebas para una condena. ¿Qué pasaría si eliminamos la presunción de inocencia a imputados como la mujer del presidente, el hermano del presidente, el exministro del presidente y el Fiscal General del presidente?», apuntaba la presentadora.

Ana Rosa: «Yolanda Díaz va a tener que hacer una inspección de Trabajo al PSOE»

Para finalizar añadía: «Seguramente, María Jesús Montero pedirá disculpas porque le ha podido el cansancio. No hay horas en el día para ser vicepresidenta de lunes a jueves; ministra de Hacienda los viernes, firmando 97 subidas de impuestos, candidata por Andalucía el fin de semana; diputada los miércoles, haciendo oposición a la oposición con gestos desde el escaño; vicesecretaria general del PSOE y Secretaria General del PSOE de Andalucía en las horas libres. Como siga así, Yolanda Díaz va a tener que hacer una inspección de Trabajo al PSOE porque es ilegal trabajar tantas horas extra. Presuntamente, claro, siempre presuntamente».