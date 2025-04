Ana Rosa, ante la compra de balas por parte del Gobierno: «Es la crisis del sofocón»

Este jueves 24 de abril, Ana Rosa Quintana ha abierto su programa en Telecinco con un editorial dedicado a la crisis que se ha producido en el Gobierno de España a raíz de la compra de 15 millones de balas a Israel. «La compra de munición a Israel por valor de 6,5 millones ha provocado la mayor crisis de Gobierno hasta ahora. Bueno, eso es lo que dicen el líder de Izquierda Unida Antonio Maíllo o su portavoz Enrique Santiago, pero no. En realidad al paripé de esta crisis lo podríamos llamar la crisis del sofocón», ha dicho la presentadora de Mediaset, además de añadir que: «Los socios de Gobierno se han mostrado al borde del soponcio por el contrato con Israel, pero ningún ministro de Sumar se ha mostrado dispuesto a dimitir».

«Buenos días. 15 millones de balas pasan silbando sobre el Gobierno. La compra de munición a Israel por valor de 6,5 millones ha provocado la mayor crisis de Gobierno hasta ahora. Bueno, eso es lo que dicen el líder de Izquierda Unida Antonio Maíllo o su portavoz Enrique Santiago, pero no. En realidad al paripé de esta crisis lo podríamos llamar la crisis del sofocón», comenzaba Ana Rosa.

La presentadora ha continuado: «Los socios de Gobierno se han mostrado al borde del soponcio por el contrato con Israel, pero ningún ministro de Sumar se ha mostrado dispuesto a dimitir. Esta crisis de Gobierno del sofocón también se podría llamar la crisis del sí pero no. Sánchez está en contra de la compra de armas pero es como Antonio Banderas en el Mariachi. Parece que va a tocar la guitarra pero en la funda del instrumento lleva 564 millones en balas y explosivos, 300 millones obuses, 225 millones barcos de guerra, 200 millones en carros de combate, 70 millones en misiles y 60 millones en blindados. Dice no a la guerra, pero bueno, no».

Ana Rosa: «Estudiaban cancelar el contrato de las balas, pero no»

«Marlaska dejó por escrito en octubre que estudiaban cancelar el contrato de las balas, pero no. La ministra de sofocón e Infancia, Sira Rego, ha enviado una carta a Marlaska en la que le insta a cancelar el contrato, pero la ministra no dimite. El ministro de Cultura y sofocones Ernest Urtasun declara la guerra a su propio Gobierno por la compra de armas, pero no. Cuando Urtasun escucha el verbo dimitir se recupera de la lipotimia impostada y dice que el Gobierno no está en riesgo «en ningún caso», apuntaba Ana Rosa.

La presentadora finalizaba: «Por su parte, la ministra de Trabajo y sofocones, Yolanda Díaz, casi se desmaya al escuchar lo del contrato de las balas, pero no. Cuando le conjugan el verbo dimitir se agarra a la silla y dice que van a «agotar la legislatura». El que está agotado es el presidente, que da plantón al Rey en el funeral del Papa y se le amontonan los escándalos. El presidente está triste. ¿Qué tendrá el presidente? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color, porque hoy se cumple un año de su carta de amor. Recuerden que Sánchez amagó con dimitir… pero no».