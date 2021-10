Las muertes en los rodajes de Hollywood no son habituales, pero desgraciadamente suceden cada cierto tiempo. La última tragedia se ha vivido en el rodaje de Rust, donde Alec Baldwin ha matado de un disparo a la directora de fotografía Halyna Hutchins, hiriendo de gravedad también al realizador de la cinta, Joel Souza. El suceso ha sido registrado por el Sheriff del condado de Santa Fe, donde actualmente se rodaba la producción.

Halyna Hutcins, de 42 años murió en el día de ayer cuando el productor y estrella de la película, Alec Baldwin descargó el arma de utilería en lo que parece un accidente desafortunado dentro del set. Un helicóptero la transportó a la Universidad de Nuevo México para atenderla, sin embargo fue declarada muerta poco tiempo después.

Un portavoz de Rust señaló en un comunicado: “Todo el elenco y el equipo han quedado absolutamente devastados por la tragedia de hoy, y enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Halyna. Hemos detenido la producción de la película por un período de tiempo indeterminado y estamos cooperando plenamente con la investigación del Departamento de Policía de Santa Fe. Brindaremos servicios de asesoramiento a todos los que estén conectados con la película mientras trabajamos para procesar este terrible evento”.

My greatest fear is that someone will be fatally hurt on one of my sets. I pray this will never happen. My heart goes out to all of those affected by the tragedy today on Rust, especially Halyna Hutchins & her family.

