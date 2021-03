Hilaria Baldwin nos ha dejado con la boca abierta. Apenas seis meses de dar a luz a su sexto hijo, Eduardo, la esposa del veterano actor Alec Baldwin ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales con una impactante imagen. Tumbada en el sofá de su residencia y rodeada de sus hijos, una instantánea, a primeras, de lo más entrañable, si no fuera porque en lugar de cinco niños, se ven seis en la fotografía, lo que no concuerda con el número de hijos que la yoguini tiene con el intérprete. Ella misma ha hecho crecer aún más las especulaciones escribiendo un 7 y un corazón junto a la instantánea y preguntando a sus seguidores: ¿cuántos bebés ves? ¿cinco o seis?.

No hay lugar a dudas de que en la fotografía se ve a seis niños y a Hilaria, lo que hace pensar que la pareja ha dado la bienvenida a un nuevo miembro a su familia. Alec e Hilaria son padres de Carmen Gabriela, de siete años; Rafael, de cinco; Lenardo, de cuatro; Romeo, de dos años y Eduardo, de apenas medio año. Sin embargo, la presencia de otro bebé en la fotografía, al que además han vestido de rosa hace pensar en que podrían haber recurrido a un vientre de alquiler. No obstante, aunque en un principio, ni el intérprete -que también es padre de la modelo Ireland Baldwin fruto de su relación con Kim Bassinger-, ni la yoguini han querido dar detalles al respecto, su representante sí que ha confirmado la noticia a la revista «People».

Pocas horas después de publicar la imagen que ha revolucionado la red, la propia Hilaria aclaraba, en parte, la situación, y confirmaba la nueva incorporación a la familia. Una niña, Lucía, a la que han presentado a través de las redes y que es la primera después de Carmen Gabriela, nacida hace siete años. «Estamos absolutamente enamorados de nuestra hija, Lucía», escribía la yoguini en la red. Sin embargo, aún quedan en el aire muchos detalles sobre su llegada al mundo, que esperamos la pareja vaya aclarando a medida que pase el tiempo.

No es ningún secreto que en numerosas ocasiones Hilaria Baldwin ha dicho que le encantan los niños y que casi no entiende otro estado que encontrarse embarazada. De hecho, sus propios hijos se han acostumbrado a que cada poco tiempo llegue un hermanito a casa, pero hace no mucho aseguró que se plantaba, sobre todo después de haber sufrido dos abortos. En una reciente entrevista con la revista “People”, la esposa de Alec Baldwin dijo que “todo el mundo le pregunta si va a tener más hijos”, a lo que ella responde que “ahora mismo está muy cansada”. A todo esto hay que sumar que la situación actual no resulta la más favorable: “siento que ahora con el coronavirus es simplemente una locura», aseguró la profesora de yoga. Sin embargo, a tenor de esta última imagen, parece que podría haber cambiado de opinión.

En los últimos meses, Hilaria ha rebajado su presencia en la red después de la polémica de la que fue protagonista por dar a entender que tenía origen español, pese a haber nacido en Estados Unidos. Hilaria había anunciado que quería tomarse un descanso de las redes sociales para reflexionar sobre todo lo que había pasado. La esposa del veterano actor siempre defendió que había nacido en Mallorca, cuando la realidad es que era de Boston, aunque sí pasó tiempo en España: “Para quienes pregunten insistiré en mi historia, como he hecho muchas veces antes. Nací en Boston pero crecí con mi familia a caballo entre Massachusetts y España. Mis padres y hermano viven en España y yo escogí vivir aquí, en EE UU. En casa celebramos nuestras dos culturas. Alec y yo criamos a nuestros hijos bilingües, como yo me crie. Esto es muy importante para mí. Entiendo que mi historia es algo distinta, pero es mía y estoy orgullosa de ella”, aseguró la yoguini.