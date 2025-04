Adiós al aburrimiento: la serie de Netflix que va a conquistarte desde el minuto uno

El mundo del streaming con sus múltiples plataformas nos prometió un entretenimiento ilimitado. Pero como bien reza el adagio popular, el aumento de cantidad pocas veces tiene que ver con una progresión paralela en términos de calidad. Y eso es algo que se descubre con simplemente, echar un breve vistazo a los contenidos que los principales estudios proyectan en los diferentes servicios de vídeo bajo demanda. Por eso en la actualidad, la figura de la prescripción ha cobrado una relevancia especial en el sector, donde cada vez se busca con más precisión encontrar una de esas historias memorables. Bajo ese pretexto, hoy proclamamos el adiós al aburrimiento con la recomendación de la que seguramente es la mejor serie que Netflix ha producido desde su nacimiento como marca en 1997: Arcane.

Sí, sabemos que Mindhunter (2017), Stranger Things (2016) o House of Cards (2013) representan tótems televisivos con millones de fans en todo el mundo y que coronar a una u otra siempre supone erigir una sentencia a todas luces, polémica. Sin embargo, no podemos negar que lo logrado por la creación de Christian Linke y Alex Yee representa un fenómeno inédito que en gran medida, ha terminado cambiando la tendencia de la industria. Pues su éxito, invitó a que el modelo audiovisual apostase por volver a adaptar las grandes narrativas del mundo de las consolas. Todos ellas con evidentemente, su particular idiosincrasia y estilo. HBO Max por ejemplo, acaba de estrenar la segunda temporada de The Last of Us, mientras que Prime Video se prepara ya para relanzar la continuación de Fallout. En cines pasa un poco lo mismo. Tan sólo hay que mirar los números que Una película de Minecraft está logrando en el box office internacional, habiendo recaudado ya 628 millones de dólares en todo el mundo.

Partiendo de parte del lore (palabra anglosajona para referirse al conjunto de historias que conforman un universo literario) del juego League of Legends, los guionistas Christian Lonke y Alex Yee crearon toda una nueva narración potente, respetando la franquicia original de Riot Games.

¿De qué trata ‘Arcane’?

La sinopsis oficial de Arcane es la siguiente: «Ahonda en el precario equilibrio entre la rica ciudad de Piltover y la sórdida y oprimida Zaun. La tensión entre ambas ciudades-estado se exacerba, por un lado, debido a la creación en Piltover de algo llamado ‘Hextech’, una tecnología que permite a cualquiera controlar la energía mágica. Por otro lado, en Zaun surge una nueva droga llamada Shimmer, que transforma a humanos en monstruos. La rivalidad entre las dos ciudades dividirá a familias y amigos».

Arcane da vida al rico mundo de Riot, otorgándoles un arco narrativo a los campeones que durante años, los jugadores han utilizado en el popular MOBA (Multiplayer online battle arena). Partiendo con Vi y Jinx como principales protagonistas, además de encontrar a otros roles jugables como Caitlyn, Jayce y Viktor. Una ristra de personajes a los que en la versión original doblan auténticas estrellas del panorama como Hailee Steinfeld (Ojo de Halcón), Ella Purnell (Sweetpea), Kevin Alejandro (Lucifer), Katie Leung (La rueda del tiempo), Jason Spisak (Intersect) y Toks Olagundoye (Castle), entre otros.

Dos temporadas que son arte

Finalizada en su segunda temporada, los fans quedaron un tanto huérfanos de una ficción que podía haber abarcado muchos más capítulos. No obstante, sus 18 episodios resuenan como la despedida más radical al sentimiento de aburrimiento que una serie de Netflix ha generado jamás.

Para hacernos una idea de su repercusión profesional, únicamente debemos echar un vistazo a la mayoría de críticas de la prensa especializada. Arcane mantiene un 8,2/10 en Filmaffinity, mientras que en Rotten Tomatoes, encontramos un 100% de reseñas positivas. El triunfo de su impacto visual puede explicarse mediante la presencia de cada uno de sus vastos planos generales, los cuales representan una pieza de arte que detalla con una precisión casi enfermiza, los trazos de una animación repleta de vida. Estilo que Netflix intentó replicar con Cyberpunk: Edgerunners (2022), otra serie animada que parte del reconocido videojuego, Cyberpunk 2077.

El futuro de Netflix y los videojuegos

Gracias a su éxito dentro del subgénero, Netflix va a seguir explotando otras licencias comerciales pertenecientes al mundo de las consolas. Hace nada estrenó la serie de Devil May Cry y dentro de poco, hará lo propio con Diablo. En 2026, le llegará el turno a Assassin’s Creed.

En definitiva, Arcane es una de esas franquicias a la que le tienes que dar una oportunidad. Como espectador, una vez entres en su fantástico mundo, no querrás salir. Así que despídete de cualquier tipo de aburrimiento y sumérgete de lleno en la que para muchos es con diferencia, la mejor serie de Netflix.