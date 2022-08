La adaptación de ‘I Wish You All the Best’ comenzará a rodarse en otoño

La directora Tommy Dorfman ha confirmado (vía redes sociales) que el rodaje de la adaptación de I Wish You All the Best comenzará el próximo otoño, concretamente en octubre. Junto al anunció se confirmó además que se acaba de abrir la convocatoria de casting para escoger a Ben, el protagonista de la historia, aunque todavía no se han filtrados más novedades sobre el avance de la producción.

Después del debut de Mason Deaver como escritor, I Wish You All the Best fue nombrado uno de los mejores libros del 2019 en lugares de referencia como pueden ser utostraddle, Buzzfeed o Book Riot. Además, se coló en la lista de los 100 mejores libros para adultos de la Cosmopolitan. Desde entonces, la proyección de Deaver ha sido mucho más que prolífica, publicando una segunda parte del material titulado I Will Be Home Christmas y tres libros más; The Ghosts Wee Keep, Another name for the Devil y The Feeling of Falling in Love.

Antes de este estreno en la dirección, que a todas luces se producirá en 2023, Dorfman es conocida por su trabajo en el campo de la interpretación. Su rostro, a pesar de estar algo cambiado debido a que recientemente se declaró mujer trans, lo pudimos ver en la serie de éxito de Netflix Por 13 razones. Más recientemente, apareció en Love in the Time of Corona y en largometrajes como Shuroo Princess. I wish You All the Best marcará su debut como directora y como guionista, ya que será ella misma la que adapte el material escrito por Deaver. La atención de Dorfman sobre el material, viene precedida por la temática de identidad sexual que registra el protagonista de su historia. Ben es un adolescente no binario que es expulsado de su casa después de mantener una conversación sobre el tema con sus padres. A raíz de este problema, se muda con su hermana Hannah y su esposo Thomas. Lejos de paliar la situación debido a la bienvenida de Hannah, el rechazo causa en el núcleo de la familia una ansiedad que lleva a un mal rendimiento académico por parte de Ben. Sin embargo, cuando conoce a Nathan, su vida comienza mejorar.

Todavía desconocemos en qué fecha llegará, ni tampoco qué distribuidora se hará con los derechos para llevar la historia a los cines o al servicio de streaming. Pero será un título relevante, ya que hay muy pocas historias modernas en las que el protagonista tenga esta condición de género.