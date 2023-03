Las actuaciones que veremos en la gala de los Premios Oscar 2023

El próximo domingo 12 de marzo se celebrará la 95 edición de los Premios Oscar 2023. Una noche en la que los Académicos de Hollywood anunciarán, a través de múltiples personalidades, quienes serán los ganadores en el que para toda la industria audiovisual es el evento del año. Por la diferencia horaria en realidad, los españoles podremos disfrutar de la gala desde la 1:00 de la madrugada del lunes hasta probablemente, más o menos, las 4:00 de la mañana. Pero, como todo espectáculo norteamericano no podían faltar entre medias, las grandes actuaciones musicales. Habrá un total de cinco fragmentos musicales que amenicen la velada y todos ellos son auténticas estrellas.

La gala conducida por Jimmy Kimmel ha mejorado su comunicación y mecanismos para actuar en caso de un acontecimiento tan polémico como el bofetón de Will Smith a Chris Rock en la pasada edición. Por suerte, de momento las canciones en directo no suelen generar tanta polémica y por lo que parece, esta será una de esas grandes noches de actuaciones musicales en el teatro Kodak de Los Ángeles. Pero ¿quiénes serán esos cantantes?

La principal y auténtica estrella de la noche será Rihanna. La de Barbados viene de dejar con la boca abierta a todo el mundo con su actuación en el descanso de la Super Bowl 2023 y tiene pinta de que quiere hacer lo propio en un contexto en el que además, está nominada por el tema ‘Lift Me Up’ de Black Panther: Wakanda Forever, junto a Ryan Coogler y Ludwig Göransson. La otra gran figura que cantará en estos Premios Oscar 2023 será Lenny Kravitz, quien tendrá su momento musical en el In Memoriam, donde se repasa a los miembros de la industria fallecidos durante el año. Después, Son Lux y la actriz Stephanie Hsu interpretarán el tema compuesto por David Byrne para Todo a la vez en todas partes y Diane Warren y Sofia Carson harán lo propio con ‘Applause’ de Tell It Like a Woman. Por último el fenómeno de la cinta india RRR actuará con su pegadiza ‘Naatu Naatu’, la cual es sorprendentemente una de las grandes favoritas a llevarse el premio musical de la noche.

La gran ausente de la noche es Lady Gaga. La ganadora del Oscar vuelve a estar en las consideraciones de la categoría debido a su tema en Top Gun: Maverick. El motivo es que la actriz y cantante se encuentra rodando Joker: Folie a Deux con Joaquin Phoenix.