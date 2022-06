La actriz Neve Campbell no estará en ‘Scream 6’

Aunque al regreso de Scream ha triunfado con mayúsculas, ahora la producción de Paramount Pictures se encuentra con las primeras dificultades para continuar su historia. Y es que Neve Campbell, quien interpretase a Sidney Prescoot, no regresará para Sream 6. La información la ha contado el medio Deadline y parece que tiene que ver con un problema de caché. Campbell cree que la oferta que le han hecho para repetir su papel protagónico no se corresponde con el valor que su personaje aporta a la franquicia.

Lo cierto es que nadie esperaba que la última Scream funcionase tan bien, tanto a nivel de crítica como en la taquilla. El regreso a la ciudad de Woodsboro obtuvo una recaudación en la taquilla de 140 millones de dólares, unas cifras altamente rentables si tenemos en cuenta que la cinta costó poco más de 20 millones. Números que de seguro habrán llamado la atención de sus protagonistas y siendo esta repercusión normalmente correlativa con los sueldos, es normal y habitual que los actores que interpretan a personajes esenciales quieran un contrato acorde a ese reclamo millonario por parte del espectador.

Durante cuatro películas dirigida por el difunto director Wes Craven, Neve Campbell fue una de las actrices insignia del género slasher, sobreviviendo una y otra vez a la ola de asesinatos de Ghostface. En la última entrega conecto muy bien la esencia nostálgica de esos personajes con toda una nueva generación de adolescentes preparados para evadir la muerte. Prescoot, el rol de Cambpell, volvió a evitar el afilado cuchillo del enmascarado por lo que parecía obvio que regresaría al menos, para otra entrega más. Desgraciadamente, la protagonista ha sido muy clara en sus declaraciones, cerrando la puerta definitivamente a la saga:

“Lamentablemente no haré la próxima película de Scream. Como mujer, he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de Scream. Sentí que la oferta que se me presentó no equivalía al valor que aporté a la franquicia. Ha sido una decisión muy difícil seguir adelante. A todos mis fanáticos de Scream, los amo. Siempre me habéis apoyado increíblemente. Siempre estaré agradecida con ustedes y con lo que esta franquicia me ha dado en los últimos 25 años”.

Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet, dos partes del colectivo conocido como Radio Silence, dirigieron la última película y serán los encargados de dirigir la siguiente, la cual será la sexta de la saga. Si no vuelven a ofrecer un mejor contrato a Campbell, los guionistas tendrán que apañárselas para no contar con un personaje tan esencial.