La actriz Jodie Comer gana el Premio Tony por ‘Prima Facie’

Consiguió el reconocimiento mundial en 2018 por su participación en la serie Killing Eve, pero su repercusión en el cine en 2021 ha sido lo que le ha dado la fama internacional, gracias a títulos como Free Guy o El último duelo, donde quizás la Academia fue un poco injusta al no concederle al menos, una nominación en los Oscar. Triunfante tanto en su versión televisiva como en el patio de butacas, parece que no hay nada que resista al talento de Jodie Comer. Pero por si todo esto no fuese suficiente, la británica acaba de recibir el prestigioso premio Tony por la obra de teatro Prima Facie.

Esta ficción de 100 minutos cuenta la historia de Tessa, una joven abogada que a menudo debe representar a hombres acusados de violación. En un principio, la letrada parece estar exenta del conflicto de defender a tales depredadores sexuales hasta que ella misma se convierte en víctima, debiendo lidiar con las formas en las que el sistema judicial se rompe para las supervivientes de la violencia sexual. “Para todas las personas que se sienten representadas por Tessa, este ha sido mi mayor honor”, dijo una emocionada Jodie Comer al recoger el galardón.

Además del venerado Tony, Comer también tiene en su vitrina un Emmy y un premio de televisión de la Academia Británica. Consideraciones a las que tan sólo habría que sumarle en el futuro una estatuilla dorada para que ya hablemos de una carrera prematuramente exitosa dentro de la industria del entretenimiento. Y es que la intérprete ha demostrado saber desenvolverse profundamente bien todos los registros, desde la comedia disparatada hasta los dramas más duros. No es la primera vez que trabaja un arco de personaje devastado por una violación, ya que este también era el tema central de El último duelo, la infravalorada cinta dirigida por Ridley Scott en la que Comer compartía reparto con Matt Damon y Adam Driver. A principios de la semana pasada, la actriz fue noticia por detener una presentación de esta obra, asegurando no poder respirar debido a la calidad del aire de Nueva York que había provocado el humo de los incendios forestales en Canadá.

Prima Facie terminará su exhibición en Broadway el próximo 2 de julio. En el futuro podremos seguir viéndola tanto en la televisión como en el cine. Comer encabezará el reparto de la serie Big Swiss y estará entre el elenco de The Bikeriders, además de ponerle su voz al nuevo videojuego de Alone in the Dark.