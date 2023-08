El actor Jack Quaid reacciona a los rumores que le sitúan en ‘Los 4 Fantásticos’

El UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) no pasa por su mejor momento, pero aun con todo, la futura película sobre Los 4 fantásticos sigue siendo uno de los proyectos más esperados de la franquicia. Esto se debe en parte a toda la incertidumbre que rodea al casting principal. Una selección llena de misterio en la que todavía a día de hoy, no se ha establecido a ningún miembro del reparto oficial. Desde que se anunciase la película, los rumores sobre quién sería quién en el grupo de superhéroes se ha hecho notar y ahora, le ha tocado al actor Jack Quaid responder a las noticias y comentarios que giran en torno a su posible interpretación de uno de estos poderosos héroes.

Hello everyone. Nope. Not playing Johnny Storm but hey I’m flattered. Now that you’re here though, donate to the @sagaftra foundation if you can! https://t.co/ertJTWWhYb

— Jack Quaid (@JackQuaid92) August 3, 2023