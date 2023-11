Acción de Gracias con Los Walton: no te pierdas la película de HBO perfecta para ver en ‘Thanksgiving’

Aunque en España tenemos muy claro lo que son las películas navideñas, la principal diferencia con el otro lado del charco es clara: Nosotros no celebramos tradicionalmente Acción de Gracias (de momento). De hecho, lo que conocemos de esta festividad es gracias a las series y películas norteamericanas, que remontan sus orígenes a 1623. Las cenas familiares trinchando el pavo o el desfile en Manhattan son sólo algunos de los tópicos más visibles de la tradición. Con este motivo, hoy traemos la película de HBO perfecta, Acción de Gracias con Los Walton.

La premisa de esta ficción es bastante sencilla y su temática, como no podía ser de otra forma, se centra en la festividad que rinde homenaje a los colonos: “Año 1934. El espíritu navideño está en el aire mientras la familia Walton se prepara para el festival de la cosecha anual del pueblo, pero la llegada de un joven cambiará sus vidas para siempre”.

‘Acción de Gracias con Los Walton’: Equipo técnico y sinopsis

La película está dirigida por Joe Lazarov, quien empezó su carrera dirigiendo episodios de la conocida serie Gossip Girl, The Nine Lives of Chloe King, Doctora en Alabama o por ejemplo, con Cazadores de sombras. El pasado 2022, el mismo año que estrenó Acción de Gracias con Los Walton, Lazarov también dirigió un episodio televisivo especial con Dolly Parton y Miley Cyrus.

En cuanto a su reparto, la cinta está protagonizada por Bellamy Young, Teddy Sears, Logan Shroyer, Marcelle LeBlanc, Marilyn McCoo, Christian Finlayson y Susan Williams, entre otros.

La nostalgia de los fans por los 70

Los más jóvenes no comprendan obviamente sus referencias, pero Acción de Gracias con Los Walton bebe directamente de series televisivas familiares de los 70 como La casa de la pradera, un tipo de ficción que ya no es nada común en la pequeña pantalla. La propia familia Walton bebe de la serie homónima de 1972, que obtuvo su primera película a principios de los noventa con A Walton Thanksgiving Reunion y con otro reciente filme en 2021, titulado The Waltons: Homecoming.

En este nuevo reencuentro con los Walton, el tema de la Gran Depresión ha afectado a todos, excepto a John Walton, quien ha encontrado una manera de mantener a la familia a través de la granja. Y es en el centro de esta festividad donde los miembros de este grupo aprenderán valores asociados a la celebración como la responsabilidad o la paciencia y la colaboración.

Acción de Gracias con Los Walton se encuentra disponible en HBO Max y dura tan sólo 90 minutos, lo que la convierte en una opción perfecta para disfrutar de los entresijos de esta festividad tan poco común en nuestro país.