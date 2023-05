Gossip Girl desata la locura en redes sociales ante un posible regreso del elenco original

Gossip Girl es considerada un ícono de la cultura pop. Ha pasado más de una década desde que se terminó la serie, y a día de hoy miles de fans siguen pidiendo una nueva temporada con el elenco original. Una puerta que hasta ahora estaba cerrada, sin embargo, podría estar a punto de abrirse.

Protagonizada por Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, Ed Westwick, Taylor Momsen, tras su estreno en el año 2007 se convirtió en un fenómeno de masas, tanto por la trama como por los actores, que vieron impulsadas sus carreras, convirtiéndose en estrellas casi de la noche a la mañana.

Tal fue su éxito, que en el año 2021, HBO anunció un reboot de la serie. Sin embargo, a pesar de las expectativas generadas, ni las tramas ni los nuevos actores lograron cautivar al público, que aún suspiraba (y suspira) por la historia de Blair Waldorf y Chuck Bass.

Ahora, la posibilidad de un regreso del elenco principal de la serie vuelve a estar en el candelero. Hace unos días, se desató la locura en las redes sociales ante el misterioso comunicado publicado en las cuentas de Twitter e Instagram de la serie. Un mensaje que insinuaba el regresó de los protagonistas.

Welcome back, Upper East Siders. After a long time away, I see it didn’t take much time for you to dirty up the clean slates I gave you. #GossipGirl pic.twitter.com/3HY31XEO7m — Gossip Girl (@gossipgirl) May 16, 2023

«Bienvenidos de nuevo, Upper East Siders. Después de un largo tiempo fuera, veo que no os llevó mucho volver a las andadas», se puede leer en la publicación compartida en los perfiles oficiales de la serie. Un mensaje que cómo era de esperar, ha hecho estallar las redes sociales.

Cabe recordar que los actores de la serie original se despidieron de Gossip Girl en diciembre de 2012. Y todos ellos, se encuentran centrados en sus respectivas carreras, sin embargo, la imagen publicada en las redes sociales de la serie ha generado ciertas esperanzas sobre un posible regreso de los protagonistas al Upper East Side de Nueva York.

No hay duda de que Gossip Girl fue una serie rompedora para los millennial. Un clásico que a día de hoy no ha pasado de moda, con escenas que han pasado a la historia y con tramas que siguen cautivando a miles de personas. Ahora solo queda saber si realmente los protagonistas volverán a hacer de las suyas en el exclusivo barrio neoyorkino.

real tv is making its return ? we’ll soon find out XOXO #GossipGirl pic.twitter.com/mtrFPLnuwN — jess (@fxckoklahoma) May 16, 2023

The only reason I watch Gossip Girl over and over again is because of Blair 💕 pic.twitter.com/LoGaBce27A — 𝐋𝐚𝐲𝐥𝐚🕯🇸🇬🇺🇸🇯🇵 (@golden8twins) May 14, 2023

this will forever be the most iconic gossip girl moment pic.twitter.com/iVs6xRgF7L — jess (@fxckoklahoma) May 16, 2023

nothing can compare to the hold gossip girl has on me 🤍🤍 #gossipgirl https://t.co/o6a9Ov9SLg pic.twitter.com/0EJBzPOHZR — rae 🩷🩷 (@Raeflora1) May 7, 2023