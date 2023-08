Aaron Taylor-Johnson pensó que había terminado con los éxitos en la taquilla después de rechazar «grandes franquicias»

El actor Aaron Taylor-Johnson se ha pasado la mayor parte de su carrera en una decisión bastante firme de seleccionar pequeñas producciones. Y eso que sus comienzos estuvieron repletos de tres taquillazos relacionados directamente con franquicias. El británico comenzó en el cine comercial como protagonista de Kick-Ass, después llegó Godzilla y hasta tuvo su momento en el cine de superhéroes a través del personaje de Mercurio en Vengadores: La era de Ultrón. A pesar de estos tres grandes blockbusters, Johnson ha contado en una reciente entrevista que rechazó grandes papeles que nunca ha revelado para protagonizar filmes independientes.

“Estaba Kick-Ass, y luego Godzilla y Vengadores y todas esas cosas se alinearon para mí. Pero realmente no me importaban. Quería puramente estar con mis hijos”, señalaba Johnson, quien fue padre muy joven y actualmente tiene tres pequeños. Ahora, el actor que ha sonado varias veces para ser el nuevo James Bond, ha vuelto para ser la nueva cara visible del último spin-off de villanos del universo de Spider-Man que prepara Sony Pictures. Taylor-Johnson encarnará a Kraven el cazador, después de que las primeras imágenes que surgieron del thriller de acción Bullet train, impresionasen a los ejecutivos de Sony Pictures.

“Honestamente, pensé que en realidad había terminado con este tipo de películas. Estás constantemente tratando de afinar lo que es correcto para ti, y al diablo con lo que piensan los demás y el juicio externo”, le explicaba a la revista Esquire. El actor valoró muy detenidamente la participación en la nueva franquicia de Marvel porque entre otras, cosas no es algo a lo que puedas ir “a medias”: “No puedes asumir este papel, no puedes involucrarte en lo que es esta franquicia, con una jodida actitud a medias de ‘Veamos cómo va’. Tienes que estar mentalmente preparado para lo que podría venir con eso. Creo que estoy seguro en mi vida para saber que estoy feliz de lidiar con eso. No creo que probablemente estuviera listo para invitar eso a mi vida antes”.

‘Kraven el cazador’: Sinopsis y reparto

Aaron Taylor- Johnson da vida a Kraven, uno de los villanos del universo de Marvel más carismáticos. La historia contará el origen de este inmigrante ruso, el cual está decidido a demostrar que es el mejor cazador del mundo.

Además de su protagonista, en la historia también podremos ver a Russell Crowe, quien interpreta a su madre y a la oscarizada Ariana DeBose. Después, Alessandro Nivola y Christopher Abbott completan el elenco de una cinta que llegará a los cines el próximo verano de 2024.