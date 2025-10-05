5 series de Netflix, Movistar, Prime y HBO para cuando no sabes qué ver: las hay para todos los gustos

Los fines de semana es el mejor momento para descansar y relajarse viendo una buena serie tumbados en el sillón. Por eso os vamos a recomendar 20 series para todos los gustos que podéis disfrutar en las plataformas de streaming de Netflix, Movistar+. Prime y HBO para cuando no sabéis qué ver. Las 5 series de Netflix que hemos elegido son El refugio atómico, La casa Guinness, Incontrolables. Monstruo: La historia de Ed Gein y Una casa llena de dinamita. De Movistar+ hemos elegido la nueva temporada de La Caza Irati, la temporada 2 de Poquita fe, Los amos de la ciudad, Celeste y Blue Lights. De Prime Video hemos elegido los estrenos The Runarounds, Confidence Queen y La novia y las conocidas The Boys y Reacher, la serie de acción basada en los libros de Lee Child. Y, por último, de HBO Max hemos elegido los estrenos Task y El grito y las conocidas Los Soprano, Juego de tronos y Succession.

El refugio atómico es un intenso thriller de ciencia ficción que se ha estrenado en Netflix y ha sido creado por Álex Pina y Esther Martínez Lobato. los responsables de La casa de papel. Cuenta la historia de un grupo de millonarios que ante la inminente llegada de un conflicto mundial decide encerrarse en Kimera Underground Park, un búnker que se encuentra debajo de la tierra. Pero pronto un joven que ha estado un tiempo en prisión y al que me resulta raro lo que está ocurriendo dentro del búnker cambiará todo… En el reparto están actores tan conocidos y cómo Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos y Montse Guallar, entre otros.

Otras series de Netflix

Incontrolables también se acaba de estrenar y está ambientada en Tall Pines, un lugar aparentemente perfecto al que llega Alex Dempsey, una policía que se muda allí con su esposa embarazada, Laura. A raíz de su encuentro con un joven que se está escapando de esta institución académica, Alex empieza a investigar sucesos extraños que están ocurriendo allí.

La casa Guinness es un drama histórico que ha sido creado por Steven Knight para Netflix el responsable de la conocida serie de la BBC Peaky Blinders. Cuenta la historia desarrollada en Irlanda durante la última parte del siglo XIX de la familia Guinness, propietaria de la cervecera Guinness, tras el fallecimiento de Benjamín, el patriarca. en 1868.Está protagonizada por los actores Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn, Fionn O’Shea y James Norton.

Monstruo: La historia de Ed Gein es la tercera temporada de la serie antológica creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. se estrenó el 3 de octubre de 2025 en Netflix y se centra en la historia de Edward Gein, un hombre aparentemente tranquilo de Plainfield, Wisconsin que oculta diferentes crímenes macabros como asesinatos, profanación de tumbas, y creación de objetos con restos humanos.

Una casa llena de dinamita es un thriller de intriga que comienza cuando un misil de origen desconocido es lanzado hacia EE. UU. y, se desencadena una carrera contrarreloj para descubrir al responsable y cómo responder. Está protagonizada por los actores Idris Elba, Rebecca Ferguson y Gabriel Basso.

Otras 5 series de estreno que merece la pena ver en Movistar, Prime Video y HBO Max

Entre los estrenos que os hemos recomendado de Movistar+ destaca la nueva temporada de La Caza Irati. En esta nueva temporada el teniente Ernesto Selva trabaja bajo las órdenes de Gloria Mencía, una joven inspectora que se ha ido Ganando una buena reputación. La psicóloga criminal Sara Campos, papel interpretado por Megan Montaner, en la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil.

De Prime Video destaca la serie La novia que está basada en la novela de Michelle Frances. La protagonista es Laura Sanderson, a la que da vida la conocida actriz Robin Wright, una mujer que aparentemente lo tiene todo. Pero esto empieza a cambiar cuando su hijo Daniel llega con su nueva pareja, Cherry y Laura nota que no es una persona de fiar

Por último, de la plataforma de streaming HBO Max merece la pena ver los estrenos Task y El grito. La primera es un drama policial que sigue a Tom Brandis, papel interpretado por El conocido actor Mark Ruffalo, un agente del FBI que lidera una fuerza especial e Cuya misión es detener una serie de robos violentos en Filadelfia. En cuanto a la serie portuguesa El grito cuenta la historia de Vitória Neves, una profesora que solo vive para su trabajo y que deja un poco de lado a su hijo adolescente Pedro y su marido Salvador. Todo cambia como para la familia cuando Vitória se suicida de repente. Su hermana Sofía, que estaba en Londres inaugurando una exposición, regresa a Portugal para investigar qué la llevó a tomar esa terrible decisión.