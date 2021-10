¿Quieres disfrutar de una terrorífica película de terror este Halloween? Un buen plan para estos día que podéis disfrutar solos o en compañía. Os vamos a recomendar 5 películas que podéis ver en Amazon Prime Video perfectas para Halloween como House on Haunted Hill, Zombies Party, Cementerio viviente, REC o La matanza de Texas. ¡Seguro que pasáis mucho miedo!

House on Haunted Hill

Las películas de terror ubicadas en mansiones encantadas son un clásico del género de ficción y de Halloween. House on Haunted Hill es una buena película protagonizada por un grupo de personas que no se conocen y un buen día reciben una invitación para pasar la noche en una antigua mansión que años atrás había sido un hospital psiquiátrico. Los que no huyan y sobrevivan hasta el amanecer recibirán un millón de dólares. Aunque al principio todo parece un juego, al final se convierte en una noche terrorífica. En el reparto están el actor Geoffrey Rush, conocido por su trabajo en Piratas del Caribe y Famke Janssen, a la que vimos en la primera trilogía de X-Men.

Cementerio viviente

Si te encantan las de cementerios, seguro que disfrutas con esta adaptación de 1989 de una novela de Stephen King. Una buena opción junto con el remake del 2019 de esta película que también se puede ver en Amazon Prime Video. Cuenta la historia de una familia que acaba de llegar a una nueva casa y cuyo gato es atropellado. Un anciano vecino le cuenta a Louis, el padre, que hay cerca un cementerio indio de animales cuya leyenda dice que puede devolver los animales a la vida. Louis decide intentarlo para que sus hijos no sufran con la muerte del gato pero todo se va poco a poco complicando.

La matanza de Texas

Una película dirigida por Tobe Hopper que sigue impactando a los espectadores 50 años después de su estreno (1974). Cuenta las desventuras de un grupo de jóvenes que, durante un viaje por carretera, se paran en una casa extraña. Dentro se encuentra Leatherface (Cara de Cuero), un hombre enorme que lleva una máscara hecha con piel humana de sus víctimas y que tiene una motosierra para su trabajo. Una película de terror que se ha convertido en un clásico y sorprende con sus ruidosos efectos de sonido.

Zombies Party

Una comedia perfecta para Halloween porque combina las risas con una ingente dosis de miedo y sangre. Una producción británica que intenta hacer una parodia de las pelis de zombis con mucho humor. Simon Pegg y Edgar Wright son los protagonistas de esta original comedia que sorprende por su buen guion y sus efectos visuales.

REC

Por último os recomendamos esta película española que se puede ver en Amazon para Halloween de Jaume Balagueró y Paco Plaza que diez años después sigue asustando a los espectadores. La protagonista es una reportera de televisión que sigue a una unidad de bomberos hasta un edificio en el que parece haberse desatado un virus extraño que convierte a los inquilinos en zombies. Una película ganadora de dos Goyas y de tres estatuillas en el Festival de Sitges de 2007 y que cambió el panorama del terror y del cine español.