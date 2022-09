Las 5 miniseries que podrás ver el fin de semana y que están nominadas a los Emmy 2022

El próximo 12 de septiembre tendrá lugar la gala de los Premios Emmy y entre los galardones está el de mejor miniserie del año. El año pasado obtuvo este premio la serie Gambito de dama y este 2022 cinco miniseries compiten por el Emmy: ¿Quién es Anna?, Dopesick: Historia de una adicción, Pam & Tommy, The White Lotus y The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes.

¿Quién es Anna?

En Netflix se puede ver esta intensa serie de Shonda Rhimes en la que se cuenta la historia real sobre la estafadora Anna Delvey. La joven engañó durante años a varias personas de la alta sociedad de Nueva York con identidades falsas y una seductora personalidad. La actriz Julia Garner (Ozark) interpreta el papel de esta estafadora y estrella de Instagram cuya historia se conoció tras el reportaje de la periodista Jessica Pressler.

Dopesick: Historia de una adicción

En Disney+ se puede ver esta miniserie que está basada en el libro Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America de Beth Macy. La serie cuenta la historia de la lucha contra la adicción a los opioides que tuvo lugar en Estados Unidos. Una historia que comenzó en la empresa Purdue Pharma, los despachos de la DEA y una comunidad minera del estado de Virginia. Una miniserie que sorprende por su amplia documentación y la interpretación de sus protagonistas.

Pam & Tommy

También en Disney+ se puede ver otras de las miniseries nominadas al Emmy creada por Robert D. Siegel que cuenta la historia de la polémica relación sentimental de la conocida actriz Pamela Anderson y el excéntrico músico Tommy Lee. Su vida cambiará cuando un operario que trabajaba en su mansión les roba una sextape que da la vuelta al mundo. Los actores Lily James y Sebastian Stan dan vida a estos conocidos personajes y sorprenden con su estupenda interpretación.

The White Lotus

En HBO Max se puede ver esta irónica miniserie de 6 episodios que también esta nominada a los Emmy. Una original serie que intenta hacer una caricatura de la vida diaria en un lujoso resort. La serie refleja la relación entre los exigentes huéspedes y los risueños trabajadores del hotel. La vida diaria en el hotel no es tan ideal como parece desde fuera y todos empiezan a descubrir que también ocurren cosas extrañas.

The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes

En Disney+ se puede disfrutar este estupendo biopic sobre Elizabeth Holmes, la multimillonaria más joven de la Historia. La actriz Amanda Seyfried interpreta a la protagonista en esta miniserie creada por Elizabeth Meriwether (New Girl). Una joven emprendedora y fundadora de Theranos que se convirtió en una estafadora al engañar sobre un presunto artefacto milagroso. Una buena historia que ha recibido muy buenas críticas.