Vuelta al ruedo de Paco Ureña en la Corrida de la Prensa ante unos exigentes toros de Victorino Martín

Hoy se celebraba la tradicional Corrida de la Prensa con un cartel que ha levantado mucha expectación desde que se anunció. Era el turno de un mano a mano muy interesante entre los diestros: Paco Ureña y Borja Jiménez ante toros de la tradicional ganadería de Victorino Martín. El festejo estuvo presidido por el Rey Felipe VI como presidente de honor ante la plaza llena, una vez más este San Isidro. La corrida fue bastante complicada y peligrosa en algunos momentos. Paco Ureña fue el único que se llevó buen sabor de boca, dio una vuelta al ruedo en una tarde en la que los exigentes victorinos no lo pusieron nada fácil.

S.M. el Rey D. Felipe VI preside la Corrida de la Prensa.

Abrió la tarde Paco Ureña ante un primer toro muy serio que embistió echando las manos por delante sin terminar de humillar. Apenas dejó opciones al murciano con el capote. Se empleó poco en el caballo ni banderillas. Ureña brindó la faena al Rey Felipe VI y empezó la faena sobre la mano derecha, dejando una primera serie de gran gusto. Continuó por muletazos probando al toro y en uno de ellos le enganchó consiguiendo salir airoso. Cambió al pitón el izquierdo, pero el toro se fue abajo y no tuvo más opciones. Con la espada no estuvo acertado.

Continuó con el segundo Borja Jiménez, igual de serio que el anterior, al que saludó con un gran ramillete de verónicas. No dio opciones el toro ni en banderillas ni en el caballo. Empezó la faena Borja Jiménez por abajo para después ponerse a torear por el pitón derecho aprovechando la buena embestida del de Victorino. Continuó sobre la misma mano diestra, dejando una gran serio muy cuidada. Cambió al pitón izquierdo, pero se quedaba más justo e incluso fue peligroso por momentos. No estuvo muy acertado con la espada.

Saludó al tercero Paco Ureña por medias verónicas. Era un toro serio con espectaculares pitones. Destacó en el caballo y en banderillas pasó desapercibido. Comenzó la faena Paco Ureña por el pitón izquierdo dejando muy buena serie al natural. Dejó una faena muy de verdad buscando alargar la embestida todo lo que pudo. No lo tuvo nada fácil el murciano ya que el toro tenía una tendencia bastante peligrosa. El final fue exquisito, por una serie de naturales exquisita. Remató por una gran estocada y recibió una vuelta al ruedo.

El cuarto toro de la tarde para Borja Jiménez lo recibió por medias verónicas. Empujó mucho en el caballo y no se dejó en banderillas. No lo tuvo fácil, ya que el toro empezó perdiendo las manos en el inicio de la faena y Borja Jiménez empezó la faena dándole distancia para poder alargar las embestidas. El toro no terminó por definirse durante la faena, pero aun así no cesó en ganas Borja Jiménez. Cerró la faena por una gran serie de naturales y finalizó con una estocada desprendida.

El quinto toro de la tarde para Paco Ureña por medias verónicas de muy buen gusto. El toro embestía con mucha transmisión, algo que aprovechó el murciano. Se empleó en el caballo. Comenzó la faena por derechazos de rodillas de gran nivel. Arrastró al animal a los medios para conseguir torear en redondo. Al toro le faltaba mucha transmisión como a los anteriores, pero aun así Ureña no cesó en esfuerzos. Le pudo sacar una gran tanda de derechazos consiguiendo meter al público en la faena. Cambió a la mano izquierda el toro exigía más, pero dejó una buena tanda de muletazos muy limpios con mucha ligazón. Puso punto final tras un pinchazo con media estocada. Fue silenciado de nuevo.

Cerró la tarde Borja Jiménez ante un sexto al que saludó por medias verónicas en los medios. Este sí se empleó en el caballo y en banderillas. Comenzó la faena por el pitón derecho, dejando una serie de muletazos muy ligados. El viento comenzó a molestar complicándole bastante poder labrar la faena. Tras no ver posible el lucimiento, Borja Jiménez decidió abreviar con media estocada. Fue silenciado de nuevo.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas.

23ª de la Feria de San Isidro.

Tradicional Corrida de la Prensa. No hay billetes

Toros de Victorino Martín.

Paco Ureña: Silencio, vuelta al ruedo y silencio.

Borja Jiménez: silencio, silencio y silencio.