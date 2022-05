Por fin llegaba uno de los carteles más importantes de la feria de San Isidro 2022. Por no decir el más ansiado: El Juli, Morante de la Puebla y Pablo Aguado ante toros de la ganadería de La Quinta. La corrida ha generado tal expectación con un “No hay billetes” prácticamente al salir las entradas a la venta y con la reventa totalmente disparada.

Abrió la tarde Morante ante Lorito, muy serio, al que apenas pudo recibirlo con un par de verónicas. Tras el caballo, el animal estuvo muy corto en banderillas. Comenzó la faena de muleta dominando por la derecha. Poco a poco, fue llevando al animal a su terreno, a pesar de la escasa fuerza que tenía. Dándole mucho espacio, Morante fue consiguiendo sacarle algunas series de naturales con gran temple. Tras mucha entrega y la imposibilidad de ligar cada pase, la mejor decisión para Morante era abreviar. Remató con una estocada entera. Silencio.

El segundo para El Juli, al que recibió por medias verónicas, levantando los olés de los tendidos hasta llevarlo a los medios, rematando por lo bajo. La entrega de El Juli con el animal fue antológica desde el minuto uno. El Juli venía a por todo y se le notaba. Abrió con ganas la faena de muleta por naturales muy ligados hasta llevarlo a los medios donde lo toreó con gusto meciéndolo con suavidad por la diestra marcando una gran tanda en redondo.

El Juli, con muchísimo temple en la segunda tanda con la derecha, ante un toro que embestía con mucha clase. Fue impecable al natural, en la siguiente serie, por bajo, con enorme suavidad, a cámara lenta. Espectacular fue el cambio de mano abrochado a un doble pase de pecho consiguiendo levantar al público. Remató la faena por trincherillas. Remató con una gran estocada. Tras una fuerte petición de oreja recibió premio.

Llegó Pablo Aguado ante el tercero muy serio, al igual que los anteriores. Templados lances de Aguado para saludar al tercero. Se lució al natural al comienzo con la muleta, con temple ante un animal que gozaba de calidad y mucho ritmo. Continuó por la derecha, pero el toro, poco a poco, fue perdiendo fuerza. Se paraba y el público comenzó a protestar. Tras varios intentos, Aguado tuvo que finalizar. Después de una estocada muy trasera. Silencio.

Al cuarto, Morante lo recibió por exquisitas verónicas muy ajustadas a tablas, rematando por lo bajo y consiguiendo así encandilar al público desde el principio. El animal no fue fácil, tenía muchas dificultades, soltaba mucho la cara y era imposible ligar cada pase. Cada vez más pegaba más tirones, complicándole la faena a Morante. No le dio opciones y no tuvo más remedio que abreviar. Tras varios pinchazos y estocada, sllencio.

Continuó El Juli con su segundo, otro animal muy serio y de buenas hechuras. Le saludó por breves verónicas. A continuación vendría lo mejor, Poco poco consiguió una primera serie con la derecha absolutamente impecable. Intercambió a la zurda Y con gran mérito extrajo naturales de buen trazo, volvió sobre la derecha y con el animal cada vez exigiéndole más sacó muletazos de un mérito incalculable. Marcó una faena extraordinaria. Continuó suavemente haciendo rugir el público como si no hubiera un mañana. Finalizó la faena con tres naturales larguísimos con la mano bajísima ante el público en pie. Una faena para el recuerdo. Una lástima la espada, que le impidió conseguir la Puerta Grande. Dos pinchazos, estocada y descabello. Fue premiado con una vuelta al ruedo llorando de alegría durante toda la vuelta, algo insólito poniendo la piel de gallina a todos los asistentes.

Pablo Aguado cerró la tarde ante un sexto de similares condiciones que los anteriores. Apenas lució un par de verónicas. Tras el caballo la faena se puso complicada, el sevillano apenas pudo lucir pases desligados. Era imposible ligar un pase tras otro. Tras varios enganchones tuvo que finalizar tras varios pinchazos y una estocada entera. Silencio

FICHA DEL FESTEJO

Plaza de toros de Las Ventas.

Cuarta de la Feria de San Isidro.

Corrida de toros.

Lleno de ‘No hay billetes’

Toros de La Quinta.

Fijo y pronto, pero de embestidas cortas y contado poder fue el primero

Morante de la Puebla (Espuma de mar y azabache): silencio y silencio.

Julián López ‘El Juli’ (Azul marino y oro): oreja y ovación.

Pablo Aguado (Azul Soraya y oro): silencio y silencio.