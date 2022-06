Rafael González herido grave en su primer toro de alternativa y oreja para Juan Leal

Rafael González tomaba la alternativa esta en la 26ª de la Feria de San Isidro, junto a Juan Leal y Joaquín Galdós. Se lidiaron toros de Fuente Ymbro en su segunda corrida de toros de esta edición de la feria.

Abrió la tarde Rafael Gonzalez que confirmaba alternativa ante un animal que se predecía desde su salida peligroso. Apenas pudo medirlo por quites desligados de saludo.

Tras la ceremonia de alternativa: Juan Leal le cedió los trastos a Rafael González, que brindó la faena a su padre. Se dobló por bajo sacando hacia los medios al toro en el inicio. Continuó por la derecha, sacando una serie de gran nivel. Siguió por ceñidísimas bernadinas, recibiendo una durísima voltereta, siendo corneado a la altura de la ingle del muslo izquierdo. Le costó recomponerse, se desmayó y tras varios intentos para reincorporarse a rematar al animal, no pudo y tuvo que hacerlo Juan Leal . Fue trasladado de inmediato a la enfermería sin poder continuar, quedando en mano a mano el resto de la corrida.

Continuó Juan Leal con el segundo con que no tuvo opciones con el capote.

Brindó al público. Se ancló de rodillas para torear en redondo en los medios. Continuó citándolo desde la distancia por la derecha donde se dejó marcar una serie. Fue complicado, se enganchaba mucho y fue complicado ligar cada muletazo. El animal fue peligroso en varias ocasiones. Faena muy valiente la de Juan Leal, siempre toreando cada vez más cerca sin perder la fe, al final el animal no dio más y no tuvo opciones. Finalizó con una gran estocada. El público pidió fuertemente la oreja y se la dieron.

Continuó el peruano, Joaquín Galdós, saludando al tercero por medias verónicas. Comenzó la faena de rodillas en tablas midiéndolo por ambos pitones. Dominó por la zurda marcando un par de series de calidad. Poco a poco fue arrastrándolo a los medios donde se mantuvo por la derecha. Tuvo algún sobresalto porque el animal le enganchaba. Continuó con una serie muy ligada por naturales rematando por lo alto. Los últimos pases de pecho fueron de nivel. Faena de esfuerzo y oficio del peruano. Tras media estocada. Silencio tras aviso.

Siguió Juan Leal con el cuarto al que apretó hacia adentro y echó las manos por delante en el capote. Cumplió en el tercio de varas y fue complicado en banderillas. Arrancó la faena doblándose por bajo el francés. Con bastante Mucha firmeza de Leal, con la derecha, sometiendo al animal. Leal valiente, también con la mano izquierda, y luego con la derecha ante un toro complicado, siempre sometiéndolo, con gran mérito, pudiendo al toro. Gran cambio de mano por la espalda antes de meterse en las cercanías en una labor muy seria del torero francés ante un toro complicado. Terminó a pies juntos en entre los pitones. Importante faena de Juan Leal. Media estocada en buen sitio. Aviso. Ovación.

Comenzó la faena al quinto que tampoco se dejó torear con el capote.

Lo saco hacia afuera Galdós para comenzar la faena más allá de las dos rayas. Allí lució una primera serie con temple ante un toro con mucha nobleza. El peruano lo llevó pero el toro no humilló y la faena no cobró vuelo. Tras media estocada fue silenciado.

El último de la tarde se encargó de pasaportarlo Juan Leal, animal que echó las manos por delante en el capote. Brindó al público Juan Leal, que comenzó la faena en los medios por magníficos pases cambiados por la espalda. Muy ajustado al animal comenzó la siguiente tanda por con la derecha. De nuevo le plantó cara el francés por la derecha ante un toro muy complicado, que también se le coló por el izquierdo en la siguiente serie. Valor muy seco y firme de Juan Leal. Lo intentó de uno en uno y entre los pitones. Los cambios por la espalda fueron increíbles. Era imposible arrimarse más, y cerró la faena por ajustadísimas bernadinas. Tras una estocada corta algo tendida. Fue ovacionado.

FICHA DEL FESTEJO

Plaza de toros de Las Ventas. 26ª de la Feria de San Isidro. Corrida de toros.

Toros de Fuente Ymbro.

Juan Leal: oreja, ovación y ovación.

Joaquín Galdós: silencio tras aviso y silencio.

Rafael González: ovación tras aviso, fue herido en el primer toro.