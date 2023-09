Llegó la hora de la despedida de El Juli en Las Ventas. Este año, al cumplir sus 25 años de alternativa, decidió que sería su última temporada como matador de toros. Este sábado tocó Madrid. Mañana, Sevilla. Son los últimos escenarios españoles donde dirá al adiós definitivo a los ruedos.

Las estadísticas del torero madrileño son impresionantes, siendo el matador más joven de la historia del torero: 1.851 corridas, 2.863 orejas, 97 rabos y 955 salidas a hombros, siete de ellas por la Puerta del Príncipe y dos por la Puerta Grande de Las Ventas, la última este sábado. Ha cumplido otro sueño, cerrar su despedida en Madrid saliendo por la Puerta Grande.

La plaza estaba llena hasta la bandera, nadie quiso perderse la última de El Juli en la capital de España. Hizo el paseíllo junto a Uceda Leal y Tomas Rufo ante un encierro de El Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto (sus segundo y tercero).

Exhibición de maestría de El Juli

El Juli demostró su maestría durante toda la tarde, dejando unas series inolvidables al natural que le valieron su espectacular salida a hombros en su despedida de Las Ventas. Le rodearon cientos de jóvenes que lo arroparon para que fuera la mejor forma posible de despedirse del ruedo de Madrid, acariciando el cielo de la capital a hombros por la calle de Alcalá. Uceda Leal no tuvo suerte en su lote y Tomas Rufo dejó grandes momentos a la verónica con el que se ganó un trofeo de gran valor.

Abrió la tarde Uceda Leal ante un primero bastante irregular que al principio no le puso las cosas nada fáciles. Perdía las manos en varias ocasiones, dándole largas con el capote. Poco a poco fue limándolo, dejando un gran inicio por abajo con la muleta. Destacó una brillante serie por la derecha. Cada vez fue bajando más la mano, ligando los muletazos en series más largas. Al natural dejó detalles de calidad por lo bajo. En toda la faena cuidó mucho al estética, pero se vio condicionado por la escasa fuerza del animal. Finalizó con estocada desprendida y fue ovacionado.

El segundo fue para El Juli. Comenzó con bastante imperio por verónicas ajustado a tablas hasta llevarlo a los medios, ganándose los primeros aplausos de la tarde. Lució un par de chicuelinas para colocar al animal ante el caballo, con el público cada vez más metido en la faena, que el Juli brindó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras la suerte de varas, El Juli comenzó por la derecha con cambios por la espalda. El animal se paraba y le dejaba muy pocas opciones. Como rendirse no estaba en sus opciones, lo intentó hasta el final, consiguiendo levantar al toro y alargarle los muletazos. El Juli, siempre muy medido en la colocación, en los tempos y en las alturas, fue ganando en sometimiento, aunque el toro no se entregó. Remató con una gran estocada. El público pidió fuertemente el trofeo, pero no fue atendido. Recibió una fuerte ovación.

Rufo se lució con el capote

Para Tomás Rufo fue una de las tardes más importantes, ya que El Juli fue su padrino de alternativa en Valladolid en 2021. Comenzó la faena sin opciones para lucirse con el capote, aunque dejó algunas verónicas. Con la muleta el animal empezó a embestir más y Tomás Rufo exhibió una buena tanda al natural con muletazos muy suaves. Remató la faena anclado de rodillas, toreando en redondo y rematando por abajo. Finalizó con una estocada desprendida.

El cuarto de la tarde, turno de Uceda, fue bastante breve. Le resultó imposible en el capote, sin dar opciones. Manseaba desde la salida y no ofreció opciones: el animal huía y Uceda no pudo más que abreviar.

Segundo de El Juli en Las Ventas

El quinto, último de El Juli en su despedida de Las Ventas, se mostró muy serio y de grandes hechuras. Se lució poco con el capote, al que embestía muy fríamente. Brindó esta faena al público en pie.

Comenzó con una serie por la diestra a media altura, rematando por arriba. La faena fue a más, marcando una segunda serie al natural con mano más baja y mayor sometimiento. Continuó poniendo al público en pie con un natural eterno después de un cambio de mano. El Juli demostró maestría en su última tarde en Las Ventas. Cambió de muleta y ligó al natural una última serie exquisita que cerró con un inolvidable pase de pecho. Remató con una gran estocada. El público insistió en pedir la oreja a gritos de: “¡Torero!”. Todas Las Ventas de pie con el Juli premiado con dos orejas, lo que le valió su segunda puerta grande en Madrid.

Tomás Rufo, ante el sexto, a pesar de ser muy frío de salida, lo saludó por medias verónicas. Brindó la faena al Juli y dejó un gran inicio de faena anclado de rodillas, bajándole mucho la mano al animal. La primera serie por la derecha tuvo intensa emoción, a pesar de que el toro empezaba a huir. Lució al final un buen quite por manoletinas, levantando al público. Remató con una estocada en lo alto y fue premiado con una oreja.

Ficha del festejo

Toros de El Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto (segundo y tercero).

Uceda Leal: ovación y silencio.

El Juli: ovación y dos orejas.

Tomás Rufo: silencio y oreja.