Importante oreja de Gómez del Pilar en una corrida exigente de José Escolar

La Feria de San Isidro continúa una semana más tras el descanso habitual de los lunes con una de las corridas que suscitan más interés cada temporada por parte de los aficionados. Se trataba de la corrida de la emblemática ganadería de José Escolar. Fue lidiada por la terna formada por: Esaú Fernández, Gómez del Pilar y Miguel de Pablo.

Fue una tarde muy exigente en la que destacó la faena al quinto por Gómez del Pilar al que le costó una oreja, Esaú dejó buenas sensaciones y Miguel de Pablo tuvo un susto importante con el sexto del que salió ileso milagrosamente.

Abrió la tarde Esaú Fernández ante un exigente primero que no le dio oportunidad de lucirse con el capote. Se empleó en el caballo, pero no en banderillas. No tuvo muchas opciones de desarrollar una gran faena, ya que el viento imposibilitó mucho la faena. Los mejores muletazos fueron por el pitón izquierdo dejando dos series de gran nivel. Cambió a la diestra donde le fue imposible. Remató con media estocada. Silencio.

Gómez del Pilar tampoco tuvo muchas opciones con el segundo. Lo recibió a la verónica con mucho gusto. Se dejó en el tercio de varas y dejó un gran quite por chicuelinas. Comenzó la faena por el pitón derecho, pero poco a poco el toro se vino abajo. Fue complicado ya que tuvo que lidiar con gestos bastante peligrosos. Incluso en una serie por derechazos estuvo a punto de voltearle. Cambió al lado izquierdo, pero no tuvo suerte, ya que el animal no humillaba con la misma intensidad. Al no ver opciones decidió abreviar. Tras dos pinchazos remató con media estocada. Fue silenciado.

Siguió con el tercero Miguel de Pablo al que el viento condicionó durante toda la faena. No tuvo posibilidad de lucirse con el capote. No se empleó ni en el caballo ni en banderillas. Fue muy complicado desarrollar la faena por el viento. Empezó sobre la mano izquierda, pero no terminó de coger vuelo. El público empezó a protestar y no tuvo más posibilidad que poner punto final. Se atascó con la espada, tras un pinchazo finalizó. Silencio.

Se fue a la puerta de chiqueros a recibir el cuarto toro Esaú Fernández resolviéndolo con capacidad. Se empleó en el caballo y Francisco Javier Crespo dejó un buen par de banderillas. Brindó la faena al público y empezó sobre la diestra llevando por abajo al animal consiguiendo torear en redondo. Siguió al natural, dejando una serie exquisita. Cerró la faena por bernadinas muy ajustadas. Finalizó con una gran estocada y saludó una ovación.

Gómez del Pilar con el quinto de la tarde dejó una gran faena. No se dejó en el capote pero sí se lució en el caballo y en banderillas Víctor del Pozo dejó dos pares que levantaron al público. Brindó la faena al público y empezó por doblones por abajo. Siguió por el pitón derecho dejando una gran serie que llegó a los tendidos. Cambió al natural pero el viento no le dejó lucirse por ese pitón. Lo intentó por el derecho, pero sucedió lo mismo. Insistió por el izquierdo dejando una serie impecable y muy ajustada. Fue de menos a más dejando un final de faena muy emocionante. Puso punto final con media estocada y recibió una oreja.

Cerró la tarde Miguel de Pablo ante un último toro bastante peligroso desde su salida. No dio opciones con el capote y fueron muy complicados el tercio de varas y banderillas. Empezó la faena por naturales con escasa embestida del animal. Muy dispuesto de principio a fin Miguel de Pablo ante un animal complicado. Cambió a la diestra donde la embestida era aún más corta y fue incluso prendido de forma violenta, consiguiendo salir ileso de forma milagrosa. Se recompuso, pero fue imposible el lucimiento y no tuvo más opciones que abreviar la faena. Se le atascó la espada, tras varios pinchazos terminó su valiente actuación con media estocada. Fue silenciado.

Ficha del festejo

Plaza de Toros de Las Ventas

Vigesimosegunda de la Feria de San Isidro 2025.

Corrida de toros. Toros de José Escolar.

Esaú Fernández: silencio y ovación.

Gómez del Pilar: silencio y oreja.

Miguel de Pablo: silencio y silencio.