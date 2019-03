Ana Veterana, que conoció a Labrador en el programa, ha venido a pedir explicaciones a su novio

Llevan siendo la comidilla de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ durante estos últimos días. Labrador y Steisy son amigos desde hace años, y ahora han coincidido en un viaje de locura por Tailandia para participar en el último reality de Mediaset, que emite Be Mad y MTMAD, ‘Crazy Trip’. En ese viaje, junto a otros extronistas, ha pasado de todo, y entre otras cosas, un beso entre ambos que ha levantado la polémica en el plató.

Para dar más contenido al asunto, ha aparecido en el plató de ‘MYHYV’, Ana Veterana, la novia de Labrador. Aunque parecían que se habían distanciado, el propio extronista ha confirmado su reconciliación hoy, asegurando que están juntos. Pero Ana vení para aclara ese confuso beso entre ambos, y más cuando Steisy admitía hace uno día que “Labrador está muy bueno”.

“No he entendido esos cariñitos de repente” expresó Ana mirando a la pareja de extronistas. Steisy ha entonado el mea culpa y ha querido salir en defensa de Labrador, exponiendo que ella es muy efusiva, y que con sus amigos se da picos cuando sale de fiesta. “Por mi parte te pido disculpas” comentó Steisy, mientras que Labrador admitió que no había tenido nada con Steisy.

La tensión se ha palpado en el ambiente, y más cuando Labrador le ha tirado un dardo a su novia, diciendo que llevaba siete días de viaje “y me has contado las cosas cuando has querido, a mitad, y aún no sé lo que me has contado y lo que me has dejado de contar” le ha matizado a su novia en ‘MYHYV’.

No sabemos cómo acabará esto, pero estamos seguros de que no será la última bronca que provoque ‘Crazy Trip’.